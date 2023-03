Chiara Ferragni y Fedez comparten un vídeo familiar muy significativo tras la tormenta originada en San Remo

Chiara Ferragni y Fedez están viviendo unos días llenos de emociones a los que se suma que hoy están de celebración porque el pequeño Leone cumple 5 añitos. El cantante ha estado toda la noche recopilando los mejores momentos de su hijo durante este tiempo y ha montado un emotivo video que tanto él como la influencer han compartido en sus perfiles sociales. En él vemos al mayor de sus hijos soplando las velas desde su primer cumpleaños hasta hoy en día. El artista y la empresaria han vivido un año complicado pero que ambos están haciendo frente apoyándose el uno en el otro.

Hace un año vivieron uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Fedez se enteraba que padecía cáncer de páncreas y tuvo que ser operado de urgencia. Tras una complicada operación y una difícil rehabilitación el interprete se ha ido recuperando poco a poco. El pasado 6 de marzo y ante 14 millones de seguidores hizo sus declaraciones más duras al hablar del momento que atraviesa su salud en la actualidad y confesó que tiene que tomar antidepresivos. Eso sí, quiso dejar claro que su mujer había sido y era su mejor apoyo.

Chiara Ferragni y Fedez también han tenido que hacer frente a los rumores de crisis matrimonial tras el beso protagonizado por Fedez y Rosa Chemical durante el Festival de Sanremo. Para la empresaria los cimientos de su vida comenzaron a tambalearse en este evento donde hizo de maestra de ceremonias. Fue ella misma la encarga de contar a sus 28 millones de seguidores, el pasado 11 de marzo, la situación por la que estaba pasando: "Fue muy duro, me sentí fuera de mi zona de confort y preguntándome si sería capaz, diciéndome a mí misma que no podía defraudar a los que creían en mí". Una presión que aumentó por las constantes críticas que recibe de sus detractores. "No quería ceder ante los que deseaban que fracasase. Que te lancen odio gratuito y sin ningún motivo real resulta muy complicado".

Sin embargo, no eran los celos los que atormentaban a Chiara, sino la salud del rapero, que, en mayo, fue operado de un tumor en el páncreas y aún arrastra consecuencias emocionales y físicas derivadas de esta intervención. Eso sí, la it girl siempre intenta ver el lado positivo de las situaciones y ha reconocido que ha empezado a priorizar lo que realmente es importante en su vida. "He sabido encontrar una nueva fuerza, quizás como una persona más adulta. Por ahora, toca tirar para adelante e intentar que las cosas funcionen, arreglarlas sin fingir que todo va bien". Un cúmulo de baches personales que Chiara junto a Fedez están superando juntos y apoyándose el uno en el otro. Para ambos, lo más importante de sus vidas es la familia que han formado junto a sus dos hijos, Leone y Vittoria.

