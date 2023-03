Semana de cambios en 'Supervivientes': así quedan los grupos de los concursantes

Tras la eliminación de Jaime Nava, que espera en la playa de los olvidados al próximo menos votado por la audiencia para jugarse su plaza en el concurso, Supervivientes ha anunciado nuevos cambios en la organzación de los grupos. Estas dos semanas de reality los participantes se han dividido en tres: Playa Fatal, Playa Guayal y Tierra de nadie, pero a partir de este jueves 17 de marzo todo será diferente. Carlos Sobera ha explicado a los espectadores que se formarán dos equipos totalmente nuevos y desaparecerá el que hasta ahora gozaba de inmunidad. "Después de la nueva división los únicos inmunes serán única y exclusivamente los líderes de cada grupo", ha contado el presentador, que además ha añadido que "el azar será quien decidirá cómo se van a organizar".

Foto a foto: los concursantes de 'Supervivientes 2023' posan en traje de baño al comienzo de la aventura

Jonan, Asraf, Katerina, Alma, Ginés y Arelys serán así los últimos inmunes y moradores de Tierra de nadie, emplazamiento que desaparecerá hasta próximo avido (nunca se sabe lo que la organización tiene preparado). Así, junto a Sergio Garrido, Raquel Mosquera, Raquel Arias, Bosco Blach Martínez-Bordiú y Artùr Dainese, que han estado en Playa Fatal; y Gema, Diego, Manuel y Adara, que estaban en Playa Guayal a la espera de un nuevo integrante tras el abandono de Patricia Donoso, todos formarán parte de dos nuevos equipos que pondrán a prueba la convivencia de todos ellos. De ese modo, el reality tratará de generar nuevas tramas al mezclar a los supervivientes, quienes además volverán a luchar para elegir la mejor localización.

Mucho tendrán que pensar los concursantes sobre dónde quieren vivir durante la próxima semana, ya que incluso la mejor zona tiene sus grandes inconvenientes. A pesar de Playa Guayal cuenta con más comodidades, los Royales no han pasado sus mejores días en Honduras porque no han podido salvarse de las picaduras. Todos los miembros del grupo han sido acribillados por los bichos y llevan pasando muchas noches rascándose sin parar, llegando a tener incluso problemas para conciliar el sueño. "Es que me han picado hasta en las orejas", ha reconocido Adara. Eso sí, ni en Tierra de nadie ni en Playa Fatal han estado mejor: todos sus integrantes también se han quejado de los granos provocados por los insectos.

Adara Molinero y Diego Pérez, protagonistas del primer enfrentamiento en Honduras

Separados por una valla hecha de palmeras por la que mantienen largas conversaciones y comparten atardeceres, los concursantes de Supervivientes 2023 también han comenzado a vivir tensiones por la convivencia. Además, aunque han empezado a pescar y algunos de ellos han conseguido grandes peces, el hambre ya es un protagonista más. De hecho, Ginés ha sorprendido a todos con su nueva dieta: cangrejos, lombrices y caracolas.