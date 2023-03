La presentadora Laila Jiménez muestra los momentos más divertidos detrás de las cámaras de Telecinco

Loading the player...

Laila Jiménez es la presentadora del matinal de informativos Telecinco. Todas las mañanas se pone al frente de las noticias junto a sus compañeras, Leticia Iglesias y Arancha Morales. La presentadora se licenció en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y con 21 años, empezó a dar sus primeros pasos en la profesión. Su primer contacto con los medios los tuvo con la redacción de CCN+ donde realizó las prácticas, la cadena la contrató como redactora y fue trasladada a Barcelona. En 2005 empezó a colaborar con Atresmedia, pero finalmente, fichaba para Mediaset en 2006. Desde ese momento está ligada donde cada día es la cara visible de las noticias de los más madrugadores. Laila, a través de su perfil social, comparte todo lo que sucede detrás de las cámaras para dar visibilidad al gran trabajo que hay entre bambalinas y el gran equipo que no da la cara pero que sin ellos no saldrían las cosas bien. Comparte videos de cómo se prepara, cómo se maquilla o incluso cómo se desenvuelve en el plató de televisión. ¿Quieres ver todos estos divertidísimos momentos narrados por la propia presentadora de Telecinco? Dale al play y no te lo pierdas.

