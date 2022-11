Isabel Jiménez y David Cantero comunican con tristeza la muerte del hijo de un compañero con tan solo 12 años

Isabel Jiménez y David Cantero cerraron el informativo de ayer con una triste noticia, la muerte del pequeño Bruno, hijo de Rafa Carballo, empleado de Mediaset. "Hoy, en la despedida, queremos mandar todo nuestro cariño a nuestro compañero Rafa Carballo y a su familia tras el fallecimiento de su hijo Bruno a causa de la rara enfermedad que padecía", comenzó diciendo la presentadora. Inmediatamente, el presentador calificó la pérdida como "una pena" y explicó que el niño, de 12 años, llevaba desde los cuatro años "luchando por su vida desde que le diagnosticaron una Encefalopatía Espongiforme Transmisible".

Los periodistas también trasladaron el siguiente mensaje de los padres de Bruno. "Desde aquí, su familia quiere agradecer toda la ayuda que han recibido en esa dura batalla y el gran esfuerzo de todos los que se han volcado con ellos", dijo Jiménez. Cantero, por su parte, añadió: "De toda esa gente que a través de galas, de torneos, carreras populares consiguieron recaudar fondos para avanzar en una costosa y compleja investigación. Todos en Informativos Telecinco y en Mediaset nos unimos a su dolor".

Los padres del pequeño se han despedido de él a través de una emotiva carta. "Nuestro querido Bruno se acaba de marchar al cielo. Gracias Bruno por la lección de vida, gracias por el legado que nos dejas. Te prometemos que vamos a intentar disfrutar cada segundo que nos ofrezca la vida como tú nos has enseñado. Nuestro amor infinito por ti nos acompañará en cada momento. Te queremos tanto que no podemos ni respirar del dolor que sentimos. Hoy el cielo está de suerte porque recibe la sonrisa más bonita del mundo. Adiós mi amor, hasta pronto", han escrito.

La localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde residía el pequeño, también ha lamentado su muerte. El alcalde del municipio, Javier Ubeda Liébana, ha compartido una foto del niño junto al siguiente mensaje: "Querido Bruno, te nos has marchado, y ahora ves a todos los que te querían desde el cielo, el sitio que te mereces. Ves a esa familia tan preciosa que no ha dejado ni un minuto de luchar por ti desde que apareció una maldita enfermedad que no te dejó ser niño".