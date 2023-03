Miley Cyrus posa de la mano de su nuevo novio tras la publicación de la canción ‘Flowers’

Miley Cyrus acaparó muchas de las miradas de los asistentes cuando llegó al desfile de moda otoño-invierno de Versace repleto de estrellas en el Pacific Design Center en West Hollywood este jueves.

La creadora de éxitos como `Wrecking Ball´, de 30 años, deslumbró con un vestido de tul degradado en violeta pastel y negro. Pero lo que más ha llamado la atención, además de su arriesgado outfit, fue que la cantante llegó al evento junto a su nuevo novio, el también músico Maxx Morando, de 24 años.

La dos veces nominada al Grammy no dudó en posar ante los fotógrafos y los fans congregados para el evento, cogida de la mano de su nueva pareja. Miley derrochó glamour luciendo un maquillaje de sombras negras y plateadas en sus ojos, a juego con sus joyas. Por su parte, el batería lucía un estilo más rockero con una blazer de terciopelo negro, con un detalle de imperdible dorado.

La pareja no pasó desapercibida. Rubio y moreno en el cabello de ella, rizos voluminosos y gafas de sol, él. Ambos coincidieron en el desfile con numerosos rostros conocidos como la icónica cantante Cher, de 76 años que brillaba con una chaqueta de cuero azul metálico.

“Su relación es muy seria”

Los nuevos novios ya habían posado juntos en la alfombra roja del desfile de Gucci en Hollywood el 2 de noviembre de 2021. "Su relación es muy seria", comentaron ya en aquel momento personas cercanas a la pareja en E! Noticias. Ambos se conocieron a través de amigos en común y la cantante, nacida en Tennessee, se quedó prendada de uno de sus "artistas emergentes favoritos". Por aquel entonces, Miley ya había terminado su matrimonio de ocho meses con el protagonista de ‘Last Song’, Liam Hemsworth (cuñado de Elsa Pataky), en 2020.

La estrella de ‘Hannah Montana’ está cosechando un éxito arrollador con la canción 'Flowers', que ha roto el récord de reproducciones en Spotify, solo una semana después de su lanzamiento el pasado 12 de enero. El tema, publicado el mismo día del cumpleaños de Liam, fue noticia por sus obvias referencias a su ex. Frases como "No quería dejarte / No quería mentir / Comencé a llorar", aluden al repentino divorcio con el actor australiano. Pero ahora, todo eso es historia, Miley pasa por unos de sus mejores momentos junto a Maxx Morando.