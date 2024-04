Brandi, hermana mayor de Miley Cyrus, se pronuncia sobre la última polémica de su familia

No hay duda de que la familia de Miley Cyrus atraviesa un momento bastante delicado. Su última polémica tiene como protagonistas a Tish, madre de la cantante, y a su hermana más pequeña, Noah. Al parecer la actriz, de 56 años, se metió en medio de la relación de su hija con Dominic Purcell. Finalmente, la historia de amor de Tish y el actor de Prison Break fue la prosperó y se dieron el ‘sí, quiero’ en agosto de 2023. Enlace al que no asistieron ni Noah (24) ni su hermano Braison (29).

La última en pronunciarse sobre este escándalo ha sido Brandi (36), la hermana mayor de la que fuese protagonista de Hannah Montana. “Mi madre está en una época de su vida en la que no pide perdón por quién es ni por lo qué hace. Es algo que me encanta. Ella siempre nos ha apoyado mucho a todos, es la columna vertebral de la familia y me gusta que la gente pueda ver que brilla con luz propia”, ha explicado este domingo en la alfombra roja de los CMT Music Awards.

Unas palabras con las que Brandi ha dejado claro que apoya de manera incondicional a su progenitora. Así mismo, y sin abordar de manera directa el tema del supuesto distanciamiento de su madre y su hermana, ha dado entender que comparte una buena sintonía con Noah y que en su hogar son una gran piña, pase lo que pase. “Al final del día, tu familia es lo único que tienes. Esa relación es más importante que cualquier otra cosa para nosotros”.

La otra brecha de la familia Cyrus

En 2022, Billy Ray Cyrus (62) y Tish dieron el paso de divorciarse después de tres décadas juntos. A pesar de que esta no era la primera vez que sus caminos habían tomado rumbos distintos, puesto que en 2020 también se separaron temporalmente, esta vez era la definitiva. Desde entonces, la exchica Disney comenzó a estar mucho más alejada de su progenitor.

Una situación que empeoró cuando el intérprete de Achy Breaky Heart rehizo su vida junto a la cantante de origen australiano Firerose (36). El hecho de que la nueva novia de su padre fuese tan solo cinco años mayor que ella, no le gustó nada a Miley Cyrus. La exmujer de Liam Hemsworth no acudió a su boda en octubre de 2023, mientras que sus hermanos Braison y Noah siempre han estado al lado de Billy Ray.

Billy Ray Cyrus conoció a Tish a principios de la década de los noventa. La actriz ya había estado casada con anterioridad y aportó dos hijos a la pareja: Brandi y Trace (34), a los que el cantante acabó adoptando. Al poco tiempo de estar juntos, dieron la bienvenida a su primera hija en común, y el miembro más mediático de la familia, Miley (30). Siendo ya un hogar numeroso, terminaron de completar su felicidad con la llegada al mundo de Braison (28) y Noah (24). Además, fruto de una infidelidad del cantante con una camarera de Texas, nació Christopher Cody, de la misma edad que la estrella de La última canción.

