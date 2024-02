El motivo del distanciamiento de Miley Cyrus con su padre, al que ignoró en los Grammy

El nombre de Miley Cyrus, de 31 años, ha estado en boca de todos tras los premios Grammy no solo por el besazo que le dio a su novio Maxx Morando o su cardado, que se convirtió en viral aunque algunos lo criticaran. Tampoco se habla de ella únicamente por los dos primeros gramófonos que se ha llevado en sus 22 años carrera (grabación del año por Flowers y mejor interpretación pop en solitario) o por su actuación, que puso a todos en pie para bailar. Lo que ha sido casi tan comentado como todo lo anterior son sus mensajes de agradecimiento a quienes la han ayudado y apoyado en su trayectoria en los que, para sorpresa de muchos, faltaba un nombre. Su padre Billy Ray Cyrus no fue mencionado por ella en ningún momento: "A toda la gente que quiero, no creo que me olvide de nadie".

Del cardado de Miley Cyrus al cambio de la hija de Beyoncé: los momentazos virales de los Grammy

Y eso que sí se acordó de su madre Tish y su hermana Brandi (las dos estuvieron con ella en la cita), de su madrina Dolly Parton, su novio, Mariah Carey e incluso sus fans. La omisión voluntaria (que según algunos puede que no tuviera más intención que mencionar solo a quienes estaban con ella, dado que tampoco habló de sus otros hermanos) causó asombro porque padre e hija compartieron los inicios de la carrera de Miley que hoy se aplaude. La artista saltó a la fama en la serie Disney Hannah Montana, en 2006, convirtiéndose en un auténtico fenómeno fan gracias al título, que les unió en la pequeña pantalla hasta 2011. participaron juntos en una película y en la grabación de algunas canciones de la cinta. Los dos se apoyaron en numerosos conciertos y el músico vio cómo su carrera, que había sido un referente en el country en los noventa, volvía a despegar.

Las imágenes de la boda de Tish, la madre de Miley Cyrus, en la fabulosa casa en Malibú de la cantante

Aunque siempre daban una imagen de familia unida, las cosas comenzaron a torcerse en 2022. Billy Ray y Tish decidieron divorciarse después de 30 años juntos (ya habían roto en 2020). Aunque no era la primera vez que tomaban esta determinación a lo largo de su matrimonio, fue la definitiva. La separación no fue fácil para Miley que empezó a distanciarse de su padre y a mostrar su apoyo incondicional a su madre. Las cosas empeoraron cuando Billy Ray, de 62 años, rehízo su vida con la cantante australiana Firerose, de 36 años. El hecho de que sea apenas cinco años mayor que ella parece que no gustó a la intérprete de Flowers, lo que habría motivado su ausencia en la boda de ambos celebrada en octubre de 2023.

En este sentido, su apoyo a su madre quedó de sobra probado con su presencia en la boda de Tish, de 56 años, con el también actor Dominic Purcell, de 53 años, en abril de 2023. Entonces se vio a Miley muy emocionada, tanto que se dijo que no era solo por ser testigo de la felicidad de los novios. A ese enlace solo acudieron los hijos que tuvo Tish de una anterior relación a Cyrus, Brandi y Trace, y Miley. Faltaron los otros dos hijos de Tish y Billy Ray, Noah y Braison, que compartieron imágenes con una camiseta en la que se podía leer el nombre de su padre. Se evidenció así la división que existe en la familia, en la que cada uno de los hijos se ha posicionado al lado de uno de sus progenitores. Esto es algo que habría dolido mucho a la cantante.

Ninguno ha hecho sin embargo comentarios específicos acerca de este distanciamiento, aunque Miley sí que habla de la relación que tiene con su padre. En unas declaraciones el pasado agosto, la artista comentó cómo habían vivido ambos la fama. "Yo crecí en una casa con una familia muy unida, económica y emocionalmente estable. Eso es algo que mi padre no tuvo". Según ella ese es uno de los factores que influyó para que tuvieran ideas diferentes acerca de lo que es el éxito. "Sentirse amado por una enorme audiencia le impactó más emocionalmente de lo que nunca me ocurrió a mí. Cuando se sentía especial o importante, era como curar una herida de la infancia para él, yo crecí para sentirme como una estrella". Y en una auténtica se ha convertido en estas dos décadas.

Haz click para ver el monográfico sobre Miley Cyrus, una de las grandes artistas internacionales del siglo XXI. Nacida en el seno de una familia de artistas, la pequeña y precoz Miley comenzó muy joven trabajando en el universo Disney para dar más tarde el salto a los grandes escenarios internacionales gracias a su gran voz y a su forma de interpretar. Un camino hacia el éxito lleno de mucho trabajo y esfuerzo pero también de mediáticas relaciones y alguna que otra polémica. ¡No te lo pierdas!