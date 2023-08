Las imágenes de la boda de Tish, la madre de Miley Cyrus, en la fabulosa casa en Malibú de la cantante

El penúltimo sábado de agosto tuvo lugar un enlace tan esperado como íntimo: el de Leticia Jean Finley, más conocida como Tish Cyrus, madre de Miley Cyrus, y su recién estrenado marido Dominic Purcell. Una boda de la que no habían trascendido demasiados pormenores, más allá de conocerse detalles como la idílica localización donde se celebró, la fabulosa vivienda de 610 metros cuadrados de construcción que la joven que diera vida a Hannah Montana posee en Malibú, California. La mansión, de estilo mediterráneo con seis dormitorios con baños en suite, vistas al mar y una finca de seis mil metros cuadrados, fue el idílico escenario en el que la productora y su pareja sellaron su amor ante un reducido número de invitados. Ahora, pasados varios días desde el 'sí, quiero', se han publicado las primeras imágenes de los protagonistas, la decoración y la fiesta posterior.

Un íntimo 'sí, quiero' al atardecer y frente al mar

El enlace de Tish y Dominic llega algo más de un año después de que ella pusiera fin a su longevo matrimonio con William Billy Ray Cyrus, padre de la compositora, con quien compartió cerca de tres décadas de relación sentimental. Pese a que firmaron el divorcio el pasado año, la expareja no compartía residencia desde 2020. Por fortuna, aquella separación no fue un inconveniente para que la madre de Miley, de 56 años, recuperara la ilusión de la mano del popular actor de Prison Break, de 53, con quien vivió un día inolvidable y "muy especial". "¡Gracias desde el fondo de mi corazón!", ha expresado entusiasmada la radiante novia junto a varias instantáneas de una de las tardes más emocionantes de su vida.

Con el atardecer, las montañas y palmeras y el majestuoso Océano Pacífico como telón de fondo, junto a la piscina del jardín y una felicidad desbordante que traspasa la pantalla la feliz pareja selló su amor ante un altar repleto de pétalos de rosa y velas blancas de diferentes tamaños. Sin esconder la complicidad y la pasión que les une, se prometieron fidelidad y amor por siempre, un 'sí, quiero' en el que no faltaron los besos, las sonrisas, las muestras de cariño y las lágrimas.

Ausencias y emociones a flor de piel

Pese a que la celebración estuvo marcada por la llamativa ausencia de los hermanos pequeños del clan Cyrus, Noah y Braison, con quienes existe cierto distanciamiento, Miley Cyrus, Brandi Cyrus y Trace Cyrus no se perdieron la fiesta del amor de su madre, a quien están muy unidos. Tanto es así, que la intérprete de Wrecking Ball, que ejerció de dama de honor de igual forma que su hermana Brandi enfundada en un favorecedor traje de corte midi y mangas irregulares en azul bebé, no fue capaz de contener el llanto al ver a su progenitora vestida de blanco. "Ver a mi mamá así de feliz y enamorada es muy emotivo para mí. Dom y mi mamá comparten el amor más dulce y genuino. Es casi como si fuera la primera vez", confesó Miley a Vogue, declaraciones en las que recalcó que la ceremonia fue mágica e inolvidable.

El mediático matrimonio, que anunció públicamente su compromiso el pasado mes de abril tras formalizarlo el día de Acción de Gracias de 2022, vivió este día con fervor y evidente ilusión, de igual modo que el resto de asistentes, para quienes organizaron una celebración en la que no faltó detalle: las flores, a cargo de Design by Four Seasons, tuvieron un papel trascendental en mesas, ramo y otros rincones, de igual modo que la iluminación y, como no podía ser de otra manera, los vestidos de la novia.

Los dos vestidos de Tish

Mientras que el encargado de interpretar a Lincoln Burrows en la popular ficción de Paul Scheuring se inclinó para la cita, su segunda boda tras contraer matrimonio con Rebecca Williamson en 1998, por un look desenfadado compuesto por camisa blanca semiabierta y pantalón de pata ancha en gris, su mujer deslumbró con las dos apuestas nupciales que escogió. El primer estilismo, que lució durante el rito, fue un diseño de encaje y gran velo con escote en palabra de honor y corte princesa. El vestido, de aires románticos y firmado por Netta Benshabu, era exactamente lo que Tish buscaba para sentirse ella misma.

Con su rubia melena suelta y modeada con ondas muy naturales y un sencillo y sofisticado ramo que combinaba varios tipos de flores naturales, la novia acaparó todas las miradas a su llegada, una emotiva entrada que hizo de la mano de su hijo Trace. "Me siento extremadamente bendecido por ser parte de una familia tan increíble. Felicidades a mi mamá por esta hermosa boda. La vida es impredecible y siempre está llena de cambios. Creo que lo más importante que puedes hacer es apreciar el pasado, mirar hacia el futuro y siempre ser feliz en el momento presente, porque eso es lo que realmente tenemos. El ayer se ha ido y el mañana nunca está garantizado. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a mi madre tan feliz y eso me hace realmente feliz. ¡Te quiero!", expresó este.

Como segundo traje, para la velada nocturna, optó por una sensual pieza de tirante fino y gran abertura lateral confeccionada en seda de Grace Loves Lace que realzaba su fantástica figura y sus interminables piernas.

