El escandaloso secreto de la madre de Miley Cyrus: ¿le 'robó' el novio a su hija Noah?

Un nuevo terremoto sacude las relaciones familiares de los Cyrus, que ya estaban en el punto de mira después de la tensión que hay entre Miley Cyrus, su padre y algunos de sus hermanos. Una nueva información saca a la luz un sorprendente triángulo amoroso que involucra a Tish, madre del clan, de 56 años, a su marido Dominic Purcell, de 54, y a su hija Noah, de 24. Según una información de US Weekly, Noah estaba viendo al actor de Prision Break cuando su madre empezó a interesarse por él. Las mismas fuentes apuntan a que Tish conocía la relación de su hija con Dominic, pero que siguió adelante para conquistar al artista. La relación de Tish y Dominic prosperó hasta el punto de que se casaron en agosto de 2023, un enlace al que Noah no acudió.

La impactante revelación ha generado un sinfin de especulaciones acerca de si este ha sido el motivo real del distanciamiento de Tish con su hija y la razón por la que esta no acudió a la boda de su madre con el actor. Teorías que tienen además otra vertiente, pues otras fuentes apuntan a que la intención del rumor es convertir a Noah en una víctima y así obtener compasión de la opinión pública en medio de la mala relación con su madre. Desde luego la controversia está más que servida. Pero ¿cómo ha podido surgir este enfrentamiento de madre e hija?

La joven de 24 años, nacida del matrimonio de Tish y Billy Ray Cyrus, no fue a la boda de su madre (tampoco su hermano Braison), pero no porque no quisiera. Se dice que ni siquiera fue invitada pues la novia quería una fiesta tranquila y la relación con su hija no pasaba por un buen momento. Las razones que se esgrimen son varias: no solo la separación de Tish y Billy Ray abrió una brecha entre sus hijos, se separaron para tomar partido por uno un otro, sino que parece que Noah sintió que su madre siempre favoreció más a Miley que al resto de sus hijos.

De momento no parece que las partes vayan a hacer comentarios. Se ha podido ver eso sí a Tish con el gesto serio, mientras que su hija compartía un vídeo caminando en una cinta de correr con tacones de aguja. La joven ha seguido los pasos de su padre y su hermana Miley en la música, aunque no ha alcanzado las cotas de éxito a las que ha llegado esta. Tampoco tiene la misma relación que une a Tish y Miley, muy unidas después de la problemática separación de Billy Ray y Tish. Fue precisamente la ruptura de esta unión la que marcó un punto de inflexión en las relaciones de la pareja con sus hijos.

Un divorcio que provocó la ruptura familiar

En 2022 Billy Ray y Tish decidieron divorciarse después de 30 años juntos. Aunque no era la primera vez que tomaban esta determinación a lo largo de su matrimonio, pues ya habían roto en 2020, esta fue la definitiva. La separación no fue fácil para Miley que empezó a distanciarse de su padre y a mostrar un apoyo incondicional a su madre. Las cosas empeoraron cuando Billy Ray, de 62 años, rehízo su vida con la cantante australiana Firerose, de 36 años. El hecho de que sea apenas cinco años mayor que ella no le gustó a la intérprete de Flowers, lo que habría motivado su ausencia en la boda de ambos celebrada en octubre de 2023.

Lo mismo pasó con el resto de sus hermanos que manifestaron también sus preferencias con motivo del enlace de su madre. En este estuvieron únicamente Miley y los dos hijos que tuvo Tish de una anterior relación a Cyrus, Brandi y Trace. No acudieron ni Noah ni Braison, nacidos también del exmatrimonio, compartiendo ese mismo día una imagen con una camiseta con el nombre de su padre. Los "bandos" quedaban así definidos en medio de una triste ruptura familiar que, de momento, no parece destinada a solucionarse.