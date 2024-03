Miley Cyrus lanza nueva canción en medio de las especulaciones sobre su familia

Miley Cyrus está viviendo un momento increíble a nivel profesional en el que está acaparando todos los focos. Este jueves arrasó en las redes sociales con el adelanto de su nuevo tema: Doctor (Work It Out), una canción que se hizo en 2012 y fue filtrada pero nunca se publicó oficialmente y en la que colabora con Phareel. Un tema que cuenta con una letra pegadiza y que seguro que se convertirá en un hit. A pesar de esta excelente etapa que está viviendo, a nivel personal está atravesando un bache muy complicado: su familia está dividida.

En el nuevo single, Miley aparece con un look rompedor e inspirado en Cher, Tina Turner y Dolly Parton, como ya hizo durante los Grammy, celebrados el pasado 4 de febrero, en los que ganó dos premios — por primera vez — por su trayectoria y por su tema Flowers. Cuando subió al escenario, agradeció a todo el mundo menos a su padre e incluso dejando "no me olvido de nadie". La cantante y Billy Ray Cyrus (62) mantenían una estrecha relación y protagonizaron juntos durante cinco años la exitosa serie de Hanna Montana. Pero tras el divorcio del compositor con su madre, Tish (56), los lazos familiares se rompieron y comenzaron las disputas.

A pesar de que cuando se divorciaron emitieron un comunicado conjunto en el que parecía que existía buena relación, la situación ha empeorado y Miley y sus cinco hermanos se han posicionado, cada uno, del lado de uno de sus progenitores. Recordamos que cuando Tish y Billy se conocieron, ella ya tenía dos hijos, Brandy y Trace y el compositor uno, Christopher. El primer descendiente de la pareja fue Miley, tras ella nacieron Braison y Noah. Siempre se mostraron muy unidos y era muy habitual verles a todos juntos en alfombras rojas o photocalls.

Los problemas comenzaron cuando en abril de 2022, después de dos años separados, Billy Ray Cyrus y Tish decidieron poner punto y final a su matrimonio tras 30 años juntos. Justo dos semanas después, salió a la luz que el músico había comenzado a salir con Firerose, una artista australiana de 34 años a quien conocía desde hacía 12 y poco menos de un año después, se comprometieron. En noviembre de 2022, fue Tish quien anunció que se casaba con el actor Dominic Purcell y se dieron el 'sí, quiero' en agosto del año pasado.

Justo fue el enlace de la madre de la que fuera la protagonista de Hanna Montana, el que dio lugar a los rumores de crisis en la familia Cyrus, ya que solo acudieron Miley, Brandi y Trace, demostrando que los tres hijos mayores están del lado de su madre y los dos pequeños del lado de su padre. Tal y como anuncia en exclusiva la revista People, Noah (24) se ha mantenido siempre al lado de su progenitor y mantienen "una relación muy estrecha".

De hecho, Noah y Billy sacaron una canción conjunta en 2022 en el álbum de la aristita, The Hardest Part. Un tema muy emotivo en el que narra su recuperación de la adición y el que el actor compartió en su perfil público mostrando el orgullo que siente por su hija, a lo que ella contestó: "El honor es mío, papá. Estoy muy agradecida de compartir esta canción que escribí por ti, papá. Eres mi héroe e inspiración. Te amo".

La última vez que se vio a Miley con su hermana Noah, con la que mantenía una buena relación y compartía decenas de momentos, fue justo antes del divorcio de sus padres, concretamente en la fiesta de fin de año de 2021. A esto se suma que según una información de US Weekly, Noah estaba viendo al actor de Prision Break cuando su madre empezó a interesarse por él. Las mismas fuentes apuntan a que Tish conocía la relación de su hija con Dominic, pero que siguió adelante para conquistar al artista. A pesar de que ningún miembro de la familia se ha pronunciado sobre esta polémica, los últimos movimientos y eventos a los que han acudido, evidencia el distanciamiento que existe entre ellos. Una situación que a Miley le duele en especial, ya que no puede compartir con todos sus seres queridos, su gran éxito y sus mejores momentos.

