El elemento sorpresa que las 'influencers' disfrutan en sus fiestas (y tú también puedes tener)

Si eres una apasionada de las celebraciones y estás al día de todos los eventos a los que acuden tus celebrities favoritas, seguro que ya has fichado un detalle que últimamente está presente en todas las fiestas. Es cierto que la compañía es siempre lo primordial para que estos encuentros sean especiales. Sin embargo, ¿a quién no le gustan los detalles y las sorpresas? Las mejores anfitrionas saben que un momento dulce es imprescindible en cualquier evento, y no hay nadie mejor que Waffle Time para ello.

Esta firma gastronómica – especialista en gofres de Lieja – guarda una receta que nació en Bruselas, con un inconfundible aroma a chocolate. Mientras que conservan el sabor más auténtico de un gofre, también se atreven a innovar con toppings u otros ingredientes que te hacen sentir como si los probaras por primera vez. Y es que, el secreto de su receta reside su masa lovemade y en su obrador, donde elaboran sus productos y luego trasladan a sus tiendas físicas, donde les añaden el toque final. Además, lo que también hace especial a esta casa de gofres es el toque divertido y creativo con el que se caracteriza toda su parte visual.

Y ahora, viene la mejor parte, y es que Waffle Time llega con sus carritos a todos tus eventos este año. No importa si es para una boda, cumpleaños, baby showers o fiestas de empresa, los gofres belgas van a estar a disposición de todos tus invitados. En Waffle Time te dan la posibilidad de personalizar el carrito – colores, globos y uniformes – y, por supuesto, de elegir los sabores de los gofres. Algunos de nuestros favoritos son el de Kinder, Nutella o Cheesecake, pero hay muchos más. Incluso los puedes elegir con helado, para tus eventos veraniegos, o calientes, al puro estilo belga.

María Pombo, Lola Lolita o Violeta Mangriñán son algunas de las influencers que ya los han probado. Si quieres tener a Waffle Time como invitado estrella en tus celebraciones, solo tienes que contactar con ellos y comenzar con tu wishlist de maestra de ceremonias. Con este equipo, podrás disfrutar hasta de un show cooking en directo. De lo único que te tendrás que preocupar es de elegir bien el sabor de tu gofre, del resto ya se encargan ellos.