Sira Martínez, hija de Luis Enrique, anima a su novio Ferran Torres en su momento más crítico

Sira Martínez y Ferran Torres sorprendieron al mundo del deporte hace un año cuando confirmaron su noviazgo. Su historia de amor comenzó a distancia cuando él jugaba en el Manchester City y ella competía como amazona en Barcelona, poco a poco fue creciendo y con el paso del tempo se ha ido afianzando. Después de diecisiete meses juntos, la hija de Luis Enrique y el futbolista del F.C. Barcelona han demostrado que su relación es muy solida, un amor a prueba de fuego, tal y como demostraron en la pasada Eurocopa, donde el seleccionador Luis Enrique fichó al delantero para que jugara en la Selección española al margen de las críticas que podía recibir por haber elegido el novio de su hija.

La amazona y el futbolista supieron capear el temporal siempre unidos y sin dar mayor importancia a las opiniones de sus detractores. Ellos siempre han sabido estar en las buenas y en las malas, como ahora le ha sucedido a Ferran Torres, que ha atravesado su momento más difícil con el club blaugrana. Llevaba tiempo sin jugar, el entrenador no le daba minutos en el campo, pero a su lado estaba Sira Martínez, que quiso animarle en su regreso al terrero de juego. “Siempre orgullosa de ti”, escribió junto a varios corazones tras el partido del Barça frente al Cádiz, en el que volvió a jugar y se convirtió en el mejor jugador del equipo, sin necesidad de marcar un gol.

Sira ha sido su mayor apoyo para salir del bache en el que se encontraba. Esta misma semana Torres reconoció que llegó a tocar fondo. "Entré en un pozo sin fondo, no sabía cómo salir. No estaba con confianza y me afectó todo. Ha sido una experiencia muy amarga, pero a la vez de los mejores momentos porque ahora me siento más fuerte", confesó el jugador valenciano, que admitió haber tenido que recurrir a la ayuda psicológica para pasar este mal trago. Una mala racha en el apartado goleador, sumado a una herida que se hico en el pie que le mantuvo apartado un mes del terreno de juego, hicieron que se derrumbara. Han sido meses complicados, pero al fin vuelve a sonreír, a disfrutar en el campo y de sus seres queridos.

Sira y Ferran han compartido en redes uno de sus últimas planes en pareja. Su romántica cita tuvo lugar en el restaurante La Cúpula en Garraf, a veinte minutos de Barcelona, donde disfrutaron de una paella con vistas al mar. La pareja hace todo el tiempo posible que sus compromisos les permiten. La amazona se perfila como toda una promesa en este deporte, ya que a su corta edad destaca en competiciones a nivel nacional e internacional en los que se ha alzado con numerosos triunfos.

