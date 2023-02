Georgina Rodríguez y la madre de Cristiano, la cena que zanja todas las polémicas sobre su relación

Desde que en el año 2016 comenzase la historia de amor entre Cristiano Ronaldo (38) y Georgina Rodríguez (29), la relación entre la modelo y su suegra, Dolores Aveiro, ha sido puesta en entredicho. Ambas mujeres se han encargado de desmentir este tipo de rumores maliciosos en sus intervenciones públicas. "No me he peleado con nadie, no me gusta el conflicto. Toda esa información es mentira", declaraba la empresaria en una entrevista con Elle. Pero, más allá de las palabras, son las muestras de afecto que se procesan las que hablan por ellas.

La última de ellas, ha tenido lugar esta misma semana. Dolores ha viajado hasta Riad acompañada de su pareja para pasar unos agradables días de vacaciones con su hijo, su nuera y sus cinco nietos. Cómo ha ido mostrando en sus perfiles sociales, la madre del crack luso está aprovechando al máximo su estancia disfrutando de numerosos y divertidos planes en la capital de Arabía Saudí junto a sus seres queridos. Entre ellos, una deliciosa cena en un conocido restaurante en el que degustaron un rico menú.

Y es que la comida es una de las pasiones que unen a la influencer con Dolores, ya que ambas son grandes cocineras, y también comensales. Incluso, en alguna ocasión, la maniquí ha presumido de cómo su suegra le enseñaba sus secretos para preparar uno de los manjares más populares de Portugal: el bacalao. Además, como la gran piña que son, siempre están unidos en los momentos más complicados, como en 2020, cuando el deportista y su pareja se trasladaron a Madeira para cuidar a Dolores que se estaba recuperando de un derrame cerebral.

De la misma manera, tanto Dolores como sus cuñadas, Elma y Katia, han devuelto este apoyo y cariño a Georgina cuando más lo ha necesitado. Las tres mujeres han sido uno de los pilares fundamentales del delantero y la modelo en un duro año marcado por la triste pérdida de su hijo Ángel, hermano mellizo de Bella Esmeralda y la incertidumbre por la salida precipitada del ganador del Balón de Oro del Manchester United.

El gran momento de Georgina

Los admiradores del astro del balón y la maniquí podrán conocer más detalles sobre su familia en la segunda parte del reality show Soy Georgina, que está previsto que se estrene en Netflix el próximo mes de marzo. Por ahora, la plataforma de streaming no ha sacado ningún adelanto de lo que podremos ver en estos nuevos episodios, pero, teniendo en cuenta los antecedentes de la primera temporada volverá a causar furor y se convertirá en todo un éxito de audiencias.

Este no es el único proyecto profesional que Georgina tiene en marcha este 2023. Se ha convertido en imagen de la prestigiosa firma de moda Elisabetta Franchi para la temporada Primavera/Verano 2023. La marca, que es todo un imprescindible en su vestidor y que ha conquistado a otras celebridades españolas como Malena Costa o Aitana, ha confiado en la empresaria por sus valores personales, ya que la han definido como "una mujer segura y consciente de sí misma".

