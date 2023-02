Bertín Osborne pide ayuda para encontrar a su perro perdido

Bertín Osborne ha perdido a su querida mascota. El presentador, que ofrece una recompensa para quien localice al perro, ha pedido ayuda en sus perfiles sociales para que cualquiera que le haya visto se ponga en contacto con él. "Quiero pediros un favor. Especialmente a los que soléis rondar los aledaños de mi casa en Alcalá de Guadaíra. Este es Thor, mi pastor alemán de dos años de edad que se ha perdido por la zona comprendida entre Mairena del Alcor, la urbanización Torrepalma y Finca La Soledad. Si alguien lo ha visto o tiene conocimiento de su paradero, por favor hacérmelo saber. Gracias de antemano", ha escrito el cantante, que lleva en la búsqueda del animal desde principios del mes de febrero sin mucha suerte. "Como la esperanza es lo último que se pierde, seguiremos buscando y ojalá aparezca pronto", ha añadido.

El presentador, que prefiere seguir intentando localizando a su fiel amigo y no perder nunca la esperanza, ha agradecido a todos sus seguidores la buena voluntad y el apoyo que le están mandando. "Por otro lado y a raíz de mi última publicación pidiendo cualquier tipo de información referente a mi perro, he vuelto a disfrutar, sin dejar de sorprenderme, de vuestro cariño y apoyo. Sois unos fenómenos y de corazón, gracias. También, y es lo mínimo que puedo hacer, con muchísimo gusto quiero invitar a la persona y a su familia, que me de información fiable que me permita localizar a Thor, a comer en casa y de esta forma poder brindar por su aparición y agradecer tan buena noticia", ha continuado diciendo Bertín en una de sus publicaciones, donde además expresa que espera que pronto pueda celebrar con quien sea esa "maravillosa comida".

Con muchas ganas de encontrar a Thor, con el que lleva más de dos años y con el que disfruta del campo y de su finca, Osborne también ha hecho una petición a sus seguidores: que reenvíen el último vídeo que ha subido en sus perfiles sociales donde además de esa comida en su casa ofrece una recompensa. "Por favor. Si sois tan amables, compartir este vídeo en vuestro instagram. No sabéis lo que os lo agradezco", ha escrito el presentador, que ha asegurado que es consciente de que un perro de esa raza puede llegar a intimidar, pero afirma de que a pesar de su tamaño, el animal es muy dócil y no hace nada, por lo que implora que si alguien lo ve, que lo agarre y contacte con él de inmediato.

Muy sorprendido con la cantidad de gente que ve a perros en la calle, Bertín además ha dicho en su vídeo que recibe cientos de mensajes con fotos de animales que "andan por ahí sueltos". "Yo no sabía que había tantos, la verdad. Una o dos fotos que me han enviado, sí se que eran de mi perro, está por ahí", ha dicho Osborne con la esperanza de que finalmente alguien lo encuentre.