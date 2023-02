María Herrera, la ganadora de un Goya que se convirtió en protagonista por 'chocarse' con Clara Lago en la gala

La productora y guionista María Herrera se convirtió, sin pretenderlo, en una de las protagonistas de la 37º edición de los Premios Goya. ¿El motivo? Su 'atropello' a Clara Lago en mitad de la gala. La actriz estaba presentando en el patio de butacas del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) cuando, de repente, aparece María y se choca con ella al intentar sentarse en su sitio. Un momento totalmente surrealista sobre el que se ha pronunciado la joven madrileña con total naturalidad.

"Venía de recoger un Goya como productora de Arquitectura Emocional 1959, al mejor corto de ficción, y estaba tan emocionada y muerta de frío, porque iba en tirantes y falda corta, que vi que algunas personas se movían y que ya se podía pasar al auditorio que dije: 'Ah, perfecto, voy a mi sitio", ha contado en el programa Zapeando, de laSexta. "Iba emocionada diciendo a mis compañeros que habíamos ganado y no vi a Clara Lago", ha añadido.

María, que vive en Nueva York, se ha tomado con humor lo sucedido. "Como los cortos no tenemos publicidad, pues es una opción de marketing", ha dicho entre risas. También ha quitado importancia a las críticas recibidas. "Me han llegado muchos mensajes de 'haters' insultándome, diciéndome que soy una maleducada, pero bueno, no pasa nada, yo me río", ha finalizado.

La buena actitud de la productora y guionista también se refleja en sus redes sociales. "No se me ocurre mejor regalo por mis 30 que haber ganado un Goya y ser un meme gracias a mi momento con Clara Lago en la gala Muchas gracias a la Academia de Cine por este premio para nuestra Arquitectura Emocional 1959. ¡Estamos superfelices!", ha publicado. Consciente de la repercusión que ha tenido su 'empujón' a la presentadora de los Goya, María se ha ofrecido "para amenizar vuestras galas de premios. También para bodas, bautizos y cumpleaños". "No te lo pienses, llama", ha bromeado. Sin duda, una manera muy inteligente de zanjar este asunto y apagar la voz de los 'haters'.

El mensaje de Clara Lago sobre la repercusión de las redes

Clara Lago, por su parte, no dio ninguna importancia a lo ocurrido. De hecho, al notar el roce de María Herrera exclamó: 'Uy, perdón', provocando la risa del público. La actriz ya explicó en ese momento lo que estaba ocurriendo en el patio de butacas. "Ha salido todo el mundo en la pausa y ahora se está recolocando todo el mundo. Qué bien que me toque a mí ahora", ironizó, y continuó con su presentación. Curiosamente, habló sobre la repercusión que todo tenía ahora en las redes sociales. "Se nos está yendo un poco de las manos", afirmó con rotundidad. "Vivimos en una vorágine de ansiedad donde todo es ya. Ayer, viral hoy, mañana cancelado. Conmigo o contra mí y si opinas distinto de arranco la yugular. No estamos hablando de un 'like' arriba un 'like' abajo, estamos hablando de bullying, de acoso de depresión, de salud mental, la de todos, que no debería ser un lujo debería defenderse con Sanidad Pública porque se nos están yendo vidas en ello", concluyó.

