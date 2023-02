Toñi Moreno revela la operación estética a la que se someterá próximamente

Con la naturalidad que la caracteriza y dejando atrás los tabúes, así es como Toñi Moreno (49) ha desvelado que el próximo mes de junio, cuando cumplirá 50 años, tiene previsto pasar por quirófano para someterse a un retoque estético que le ayudará a verse mejor consigo misma. "Yo no me he operado nunca de nada, pero lo voy a hacer. Voy a cambiar lo que no me gusta. Lo primero que voy a hacer es operarme los pechos", declaraba entre bromas en el Show de Bertín Osborne que se emite semanalmente en Canal Sur.

De la misma manera, durante esta conversación con Bertín Osborne, la presentadora también ha tenido tiempo para reflexionar y hacer balance de su casi medio siglo de vida. Por supuesto, ha habido una mención para su pequeña Lola (3), con la que se le cae la baba. "No se parece en nada a su madre. Es inteligente, guapa, alta... Todo el mundo dice que se parece a mí, pero no es verdad. Yo la veo la niña perfecta". Y es que está claro que su hija se ha convertido en el gran amor de la periodista, puesto, que, por el momento, su corazón parece estar sereno en cuanto a romances, aunque no cierra la puerta a futuras ilusiones. "No creo en las aplicaciones para conocer gente, pero siempre estoy abierta al amor que de repente te llega, te coge y te zarandea".

El dulce momento profesional de Toñi Moreno

La comunicadora tiene por delante un año 2023 lleno de aventuras laborales. Ha vuelto a la que fue su casa durante muchos años, Televisión Española, con el programa Plan de Tarde. Un espacio de entretenimiento vespertino que se emite cada domingo en la 1. En él se repasan los distintos temas de la actualidad social junto a un grupo de tertulianos e invitados, como Rosa Villacastín o Pilar Vidal, con las que ya trabajó en Mediaset. Así mismo, sigue siendo uno de los rostros más queridos de la televisión autonómica andaluza, con formatos tan populares como Gente Maravillosa, donde se pone a prueba la bondad de las celebrities ante injusticias sociales.

Además, como la mujer inquieta y polifacética que es, Toñi se ha embarcado en un proyecto empresarial fuera de los platós de televisión, ya que ha fundado su propia agencia de publicidad y organización de eventos junto a dos socias: Carlota Panadés y Mariana Gyuali. "No es un plan B, es una forma de adaptarse a los nuevos tiempos y tecnologías. Aquí puedo dar rienda suelta a mi creatividad. Se ha abierto un mundo en mi cabeza y tengo el sentimiento de que soy dueña de mi destino, es muy bonito", relataba en una entrevista a Vanitatis.

