Toñi Moreno explica cómo le respondió a su hija Lola cuando le preguntó si tenía papá

Como Toñi Moreno se trabaja muy cerca de historias personales, es fácil empatizar con sus protagonistas. Es lo que le ha ocurrido a la presentadora cuando una joven en Déjate Querer se disponía a conocer a su padre ausente tras abandonarla en la infancia. Un instante emocionante, pero algo tenso en el que la periodista no pudo evitar empatizar con la situación animándose a contar una anécdota íntima que también involucra a su hija Lola, de tan solo 3 años. A pesar de su corta edad, la pequeña es de carácter observador y curioso por lo que no pudo evitar preguntar a su madre sobre la figura de su progenitor. "El otro día venía de la guardería y estábamos en la cama y me dijo mamá yo no tengo papá. Y yo le contesté que no, que no tenía papá".

VER GALERÍA

La niña, lejos de entristecerse por no seguir el mismo modelo familiar que otros de sus compañeros de la escuela, supo hacer una lectura positiva de esta respuesta enumerando a todas las personas que forman su círculo más cercano. "Pero tengo mamá, tengo nana, tengo padrinos", así enumeraba Lola a todos aquellos que la cuidan y la quieren para, finalmente, fundirse en una gran abrazo con la más importante de todos mientras suspiraba "ay, mi mamá". Toñi Moreno lo ha contado con visible orgullo por los buenos valores que ha logrado inculcar en su hija.

VER GALERÍA

De esta manera tan tierna, la comunicadora quería demostrar a su invitada que sí esta reunión no salía bien no pasaba absolutamente nada, ya que, quienes realmente importan son quiénes están presentes de manera activa en tu vida sin que por ello tenga que faltar nada más. "Tú has tenido una madre y una familia maravillosa así que no sientas que te falta nada en tu vida porque no te hace falta nada más ", le comentó ante el frío saludo inicial. Una muestra más de la capacidad de involucrarse con las emociones de cada personaje que pasa por su programa que tiene Toñi.

VER GALERÍA

-Toñi Moreno, ingresa en el hospital para ser operada

-Toñi Moreno y su hija Lola, juegos y baños de sol en las playas gaditanas

Lola el motivo de la sonrisa de Toñi Moreno

La presentadora no duda en presumir allá donde va del principal motivo de su felicidad, su hija Lola, que nació en enero del pasado año 2019. La niña se ha convertido en el eje central de su vida, como bien muestra la periodista a través de tiernas imágenes en sus perfiles sociales. Madre e hija son inseparables y la niña se ha convertido en el gran amor de su vida, pues, por el momento, el corazón de la periodista parece estar sereno en cuanto a romances y no se le relaciona sentimentalmente con nadie.

-Las lágrimas de Edurne al recibir esta sorpresa de Toñi Moreno para su hija

-Toñi Moreno muestra una fotografía inédita del día que nació su hija hace dos años