Toñi Moreno y su hija Lola, juegos y baños de sol en las playas gaditanas

Se ha tomado un respiro tras el que sin ninguna duda volverá con las energías al máximo. No hay nada mejor que el mar, una pequeña correteando y paseos por la arena para desconectar de la rutina y Toñi Moreno lo sabe bien. Su querido Cádiz ha sido el escenario de este paréntesis de la presentadora de Déjate querer, que aprovechó las excelentes temperaturas veraniegas para irse a uno de los arenales de la provincia. La gaditana se dio un corto paseo con unos amigos sin perder de vista a su hija que, armada con cubo y pala, no dejó de jugar con la arena. Correteo hacia el agua, vuelta a la arena, conversación con mamá, vuelta al agua... inquieta y activa como corresponde a su corta edad, Lola hizo las delicias de su madre a la que se veía con el gesto sonriente y relajado.

A sus 49 años, se pudo ver a la presentadora ejerciendo de auténtica madraza: cogía a Lola de la mano para caminar hacia la orilla, charlaba con ella... "Definición de felicidad" así calificó Toñi Moreno esta jornada, compartiendo con sus incondicionales una imagen precisamente de Lola. Ella es la protagonista de las anécdotas más queridas que Toñi atesora y que no duda en mostrar. Juegan juntas a que la pequeña la peine y también a las muñecas, una compañera inseparable que ¡incluso hace deporte con su madre!

La maternidad tardó en llegar a su vida pero ha sido un sueño hecho realidad (aunque con sus momentos duros también, claro). "Mi hija ha dado un significado diferente a mi vida pero esto es muy duro y no lo cuentan. Es una personita que te necesita y tienes que estar 24 horas por ella y tengo ojeras todo el día, pero estoy feliz" aseguraba Toñi hace un año en el programa de Sara Carbonero. Ha compartido además Toñi, con sinceridad, una de las secuelas que sufre desde que fue mamá: la falta de calcio.

Su experiencia como mamá la ha contado en su libro Madre después de los 40, en el que comparte cómo vivió ella este proceso. "Siempre digo que la maternidad es el acto de locura más maravilloso del mundo, pero a todas las edades. Cuando tienes un hijo la vida te cambia tengas 40 o tengas 20, a cualquier edad. Repetiría millones de veces. Debe haber una hormona, que yo no sé cuál es, que hace que se te olvide lo malo. Es un acto maravilloso de amor. Es verdad que yo la hubiese tenido antes y recomiendo ahora a todo el mundo que tenga hijos cuanto antes, pero creo que ahora no se es joven o mayor por una edad, es por cómo te cuides. Yo he cambiado mis hábitos de alimentación, de deporte… a lo mejor tarde, pero nunca es tarde. Yo quiero estar joven y ágil" declaraba en Los 40 al respecto de las cosas que cuenta en el volumen.

Descubre las adorables palabras que la hija de Toñi Moreno pronuncia cada noche antes de dormir

Toñi Moreno es la cara visible de Déjate querer, formato en el que el público se puede convertir en cualquier momento en protagonista de alguna de las emotivas historias que se cuentan. Es un proyecto que recoge las huellas de otros programas en los que también se sorprendía a los asistentes reuniendo, por ejemplo, familias enfrentadas o que no se conocían; ayudando a quien estaba pasando un momento de necesidad o cumpliendo ilusiones.