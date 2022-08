Toñi Moreno, ingresa en el hospital para ser operada

Toñi Moreno se encuentra ingresada en el hospital para ser operada. Así lo ha comunicado la presentadora de Gente Maravillosa que ha compartido un vídeo en el que se la ve tumbada en la cama en habitación del centro médico. "Aprovechamos las vacaciones para operarme de la rodilla. Los autónomos me entenderán", ha escrito bromeando y con tono irónico la comunicadora. Por suerte, la que fuera conductora de Mujeres, Hombres y Viceversa ha querido tranquilizar a todos sus seguidores explicando que se trata de una cirugía menor y que espera no quedarse allí ni a dormir. "Se trata de una intervención ambulatoria. Espero estar esta noche en casa", ha dicho Toñi, quien hace unos días estuvo disfrutando de su tierra natal, Cádiz, con su pequeña Lola, de dos años, que volvió a demostrar que es una niña con mucha energía.

Cuando Toñi se recupere de la operación volverá a retomar sus clases y rutinas de ejercicio a las que está tan agradecida. De hecho, desde hace varios meses la presentadora cuida al máximo su salud para disfrutar de su pequeña Lola. "Él es el responsable de que pueda coger en brazos a mi hija. Por ahora no está mal. Dice que estoy muy cerca de convertirme en Jennifer Lopez. Seguiré creyendo en los imposibles. Es mi sino. Además de un gran profesional es una maravilla de persona", escribió en sus perfiles sociales junto a una imagen con su entrenador.

A pesar de que la comunicadora está en perfecto estado por ser una cirugía menor, parece que las vacaciones no están siendo como esperaba. Eso sí, con su característico sentido del humor, ha explicado que este tiempo de descanso mientras se han parado las grabaciones de Déjate querer (programa que han renovado por una segunda temporada) le viene muy bien para poder recuperarse de esta intervención quirúrgica. Hace unas semanas que Toñi disfrutó de las playas de Cádiz de unos días de auténtico relax pero a la vez demostrando que es toda una madraza: cogía a hija Lola de la mano para caminar hacia la orilla, hablaba con ella... "Definición de felicidad", así calificó esta jornada veraniega en la que también compartió con sus seguidores una imagen de su niña. Pero además, Moreno también publicó unas fotografías junto a los padrinos de la niña.

La presentadora también se ha querido sumar durante estos días al agradecimiento al equipo de peluquería y maquillaje que ha sido despedido de Mediset, dejándoles unas preciosas palabras en sus perfiles sociales. "Al final somos los recuerdos que dejamos en los demás. ¡Os estoy tan agradecida! Me aguantaron embarazada, nerviosa cuando estrenaba programas, triste cuando no funcionaban como me hubiese gustado. Se han alegrado de mis éxitos y sobre todo… me han acompañado siempre. Os quiero y os debo tanto Nos volveremos a encontrar. Gracias (No están todos los que son", ha puesto junto a varias fotografías de todas las personas con las que ha coincidió en los platós y la prepararon para ponerse al frente de sus distintos formatos.