El mundo de Toñi Moreno con su hija Lola antes de su regreso a TVE

Es periodista por vocación, pero desde hace algo más de tres años, es sobre todo madre. Fue el 21 de enero de 2020 cuando Toñi Moreno vio como los cimientos de su vida se tambaleaban con la llegada de su hija Lola y aunque era una niña muy deseada, ser madre soltera le está resultando una aventura tan dura como sacrificada. "Si yo hubiese sabido lo que sé ahora de la maternidad, sin ponerle cara a mi niña, porque si no te diría que sí, lo haría otra vez... No sé si sería madre otra vez, fíjate", confesaba recientemente la presentadora. Y es que la catalana afincada en Sevilla se convirtió en madre cuando tenía 46 años, teniendo un embarazo complicado y un “postparto eterno”.

Amante de los pequeños placeres de la vida, Toñi ha logrado transformar sus pequeñas batallas personales en guerras ganadas y tras tener que sacrificar algunos proyectos profesionales por su hija, con la que le encanta jugar y hacer manualidades, Toñi ha sabido reinventarse y este próximo domingo 15 de enero, la periodista regresa a RTVE con ‘Plan de tarde’, un magacín de tarde en el que se acercara a la crónica social y comentará las últimas noticias de los famosos, con periodistas especializados y entrevistas con los protagonistas.

Toñi pone así fin a su etapa en Telecinco coincidiendo con un cambio en la cúpula de la cadena (marcha de Paolo Vasile, incluida) y regresando a la cadena pública la cual abandonó un poco por falta de ubicación tras tener que cancelarse el polémico programa 'Entre todos', en el que se recaudaba dinero para ayudar a personas necesitadas o enfermas. "Cuando he entrado y he visto el pirulí, me he puesto a temblar de la emoción. Cuando he entrado en maquillaje y he visto a las compañeras que dejé hace 8 años, se me han pasado todos los nervios", ha reconocido la presentadora, quien afronta esta nueva etapa llena de ilusión.

Ahora Toñi, vive a caballo entre su ático de Pozuelo de Alarcón, en Madrid y su casa de Sevilla, a la que se escapa siempre que tiene ocasión, deberá reorganizar su agenda no solo para cuidar de la pequeña Lola, quien la trae completamente loca con su lengua de trapo y sus travesuras, sino también para “machacarse” en el gimnasio, pues para ella es fundamental, a sus casi 50 primaveras, mantenerse en forma.