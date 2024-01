Toñi Moreno se emociona al pedir disculpas por su criticada entrevista a una influencer

Lo que comenzó como una conversación que pretendía ser distendida ha finalizado con una disculpa pública tras miles de críticas en sus perfiles sociales. Toñi Moreno, de 50 años, ha reaparecido tras la entrevista que hizo a una joven tiktoker para pedir perdón por algunos comentarios que dolieron a la influencer, como esta confesó entre lágrimas. La presentadora habló en su programa de Canal Sur sobre las reacciones que recibió por su entrevista, que se hizo viral, y aseguró que su intención no era ofender. "Con este tema siempre estoy en broma conmigo, pero cuando haces una broma y esa persona se siente ofendida solo te queda pedir perdón. Ya le he pedido perdón. Me he equivocado, no he utilizado las palabras que tenía que haber utilizado, no he estado acertada porque si ella se ha sentido tan dolida con una broma que, por supuesto iba sin intención de molestarle, solo me queda pedirle perdón".

Durante la conversación con la influencer que se llama Bella, Toñi le preguntaba si se había puesto algún filtro pues la veía más estilizada. "Te has metido un filtro, dime la verdad, estas mucho más delgada. ¿O son las lentejas con chorizo? Que te has metido muchos platos", le dijo. La joven se lamentaba luego, entre lágrimas, por este comentario, hablando además de su lucha personal con los trastornos alimentarios. "Opinar sobre el cuerpo de una persona no es nada gracioso. Que se digan estos comentarios de una mujer a otra mujer me parece tristísimo".

Fue cuando la vio tan afectada cuando Toñi se dio cuenta de lo desacertada que había estado, por lo que en seguida le pidió disculpas. "Tengo que pedir perdón por eso, otra cosa es que yo no tenía ninguna mala intención, que yo no me paré a pensar que para ella era un tema tan sensible" dijo. Reflexionó además acerca de la cantidad de críticas que ha recibido estos días y de cómo afectan estas a las personas que tiene al lado. "Yo prefiero no leerlo no he podido ni dormir esta noche, pero no por mí porque yo ya tengo la piel muy dura, tengo 50 años. Mi madre lo ha pasado fatal, mis hermanas, tengo una hija de cuatro años que afortunadamente no se da cuenta de nada, pero he sufrido amenazas por esto. Señores ayer me equivoqué, pero me voy a defender donde me equivoqué, en mi programa" concluyó, emocionándose luego con un vídeo en el que ella apoyaba a una mujer que era muy criticada por su físico.

La presentadora, que está al frente del espacio Hoy en día de Canal Sur, acaba de celebrar el cuarto cumpleaños de su hija Lola. La pequeña es el centro de su vida y quien le arranca una sonrisa con cada una de sus ocurrencias. Así era el pasado día de Reyes cuando, tras regalarle un karaoke portátil, Lola se ponía a interpretar Nochentera, el éxito de Vicco. La periodista compartía orgullosa el arte de su niña en un entrañable vídeo, logrando así que sus seguidores se derritieran.