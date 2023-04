Se muestra muy agradecida con la artista Las bonitas palabras de Toñi Moreno sobre Laura Pausini: 'Me ayudó a liberarme de un miedo absurdo' La presentadora ha vuelto a entrevistar a la cantante, cinco años después de aquella charla 'donde supuestamente me sacó del armario', recuerda

Toñi Moreno está muy agradecida con Laura Pausini, algo que la comunicadora andaluza ha hecho saber este fin de semana a la artista italiana. Ambas se ha vuelto a ver las caras mucho tiempo después de aquel sonado encuentro en televisión ocurrido hace un lustro, donde la cantante desveló sin querer públicamente la orientación sexual de la presentadora. Era la propia periodista quien compartía una foto actual de las dos en actitud cariñosa, rememorando los "casi cinco años" que han pasado "de aquella entrevista donde supuestamente 'me sacó del armario'", comienza diciendo.

"Esa noche consiguió mi teléfono y me pidió disculpas ya que dio por sabido un secreto a voces", explica Toñi. "Yo en aquel momento no fui consciente del alcance que iba a tener esa anécdota en mi vida", reconoce la conductora de Plan de tarde. Precisamente, se ha vuelto a citar con la intérprete de Se fue y La soledad para charlar con ella delante de las cámaras de La 1, una emisión en la que "básicamente le doy las gracias porque, su ingenuidad y su naturalidad me ayudó a liberarme de un miedo absurdo", avanza.

"Me quitó de golpe treinta kilos de encima. Nunca me escondí, pero temía no ser aceptada -lo de siempre-. A veces eres tú, tu propio armario", confiesa Toñi Moreno. "Años después me he encontrado a la misma adolescente que ganó el Festival de San Remo con tan solo 18 años. Con los mismos temores y la misma ilusión. Será eso lo que nos hace ser humildes y no perdernos en los egos, aunque a veces creamos tocar las estrellas", reflexiona la presentadora.

"Gracias, Laura Pausini. Siempre en mi corazón", concluye la periodista con emoción al rememorar un episodio que le ha marcado para siempre. Pero, ¿qué pasó exactamente aquel día? Todo ocurrió un 8 de abril de 2018, fecha en la que la cantante nacida en Faenza acudía al programa Viva la vida de Telecinco. La conversación de ambas fluía entre risas y confidencias, cuando ese feeling que se respiraba en el ambiente desembocó en una pregunta directa por parte de Laura a Toñi: "¿A ti te gustan las mujeres, no?", le lanzó.

A continuación, la interpelada se quedó callada y mirando hacia otro lado ante los murmullos en plató, si bien se lo tomó con filosofía y sin crear una mayor tensión en el ambiente. "No, un momento que voy a salir del entuerto. No me gustan las mujeres, me gustas tú", respondió con humor. "Estoy colorada", añadía seguidamente la presentadora mientras se levantaba de su silla y se marchaba fuera del set. La coach de La Voz, entonces, comenzó a perseguirla para que no se marchara y poder pedirle disculpas.

"Ya estoy viendo el titular de mañana: 'Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno', pero no me importa", señaló Toñi Moreno sin perder la sonrisa, a lo que la artista contestó rápidamente: "Lo siento, me equivoqué". A pesar de lo embarazoso que había sido todo tanto para una como para la otra, la presentadora restó importancia a lo ocurrido. Ahora, media década después y ya como madre de la pequeña Lola, la comunicadora echa la vista atrás y lo ve como algo que le sirvió de verdad para no volver a esconder nunca más sus sentimientos.

