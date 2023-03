Hablamos con Laura Pausini cuando cumple 30 años en la música: 'Mirar al futuro después de lo que he vivido no es fácil'

Laura Pausini ha conseguido lo imposible: estar en todo el mundo en un solo día. Un reto que se propuso para celebrar sus 30 años en el mundo de la música, que es un hito aún más difícil que la proeza de actuar en Nueva York, Madrid y Milán en solo 24 horas. Hemos hablado con ella sobre este logro y el intenso entrenamiento al que se sometió para conseguirlo. Tres décadas triunfando en la música dan para mucho y pensar en lo que está por venir no siempre es fácil. "¿Qué cuento ahora que no haya vivido?", se preguntaba Laura en uno de esos momentos de bajón del que resurgió como el ave fénix que siempre ha sido.

Ahora, con 30 años por detrás y otros tantos por delante, tiene mucho que contar y tiene un plan para ello que nos detalla con ilusión. Es la cantante italiana más española -con permiso de Raffaella Carrá -. Ama a nuestro país como si fuera suyo y le da un lugar fundamental en la celebración de este aniversario. Con una verborrea incansable, divertida y espontánea, las anécdotas salen solas cuando mira hacia atrás, como aquella vez en la que rechazó al mismísimo Leo DiCaprio. Laura Pausini aprovecha esta entrevista para recordar sus inicios, la difícil gestión del éxito repentino y la incansable dedicación de su padre, que ahora ella toma como inspiración para educar a su hija Paola.

Laura Pausini, una cantante de Oscar

Tras cumplir 30 años en el mundo de la música y, además, estando siempre en lo más alto, ¿da más vértigo mirar hacia atrás o hacia delante?

Hacia delante, y debo decirte que es una suerte mirar hacia atrás y poder darse cuenta de lo que ha pasado. Te hace sentir bien y feliz de haber logrado cosas más grandes de lo que eran tus sueños. Lo que da vértigo cuando has hecho tanto es preguntarte qué va a pasar ahora, si existe algo más además de lo que he visto, escrito o cantado. Esa ha sido la gran pregunta desde hace más de un año. Durante la pandemia todos hemos tenido mucho tiempo para pensar. Por una parte, estoy agradecida de haber podido reflexionar sobre mi vida, pero por otra, estuve bastante harta de tener tanto tiempo y luego tener bajones. Sí, el pasado te hace sentir orgullosa, afortunada y mirar al futuro después de lo que he vivido no es fácil. Pensaba: "¿qué cuento ahora que no haya vivido?" y es como que te cae la tierra bajo los pies. Un día me levanté y pensé: "¿sabes qué? vamos a empezar de cero".

¿Cómo se hace eso?

Recuerdo cuando Warner me convenció para hacer un disco en inglés y yo estaba segura de no querer hacerlo sin hablar perfectamente en inglés y ¿sabes qúe hice? me fui a Los Ángeles a estudiar un año inglés. Por la mañana iba con mi mochila a las 7, algo que era un sacrificio enorme porque yo odio las mañanas. En aquel momento me sentía también así y ahora también me siento con ganas de llenar la mochila de cosas nuevas, pero consciente de lo que tengo y por eso lo disfruto. Algo más vendrá, no sé que será, pero algo es.

¿Llevabas mucho tiempo pensando en cómo celebrar este aniversario?

Sí, porque he pasado muchos años pensando en cómo agradecer a las personas que han hecho sacrificios para ir donde yo estaba. Y hablo sobre todo de personas que no viven en grandes ciudades, donde solemos hacer conciertos. Según lo digo me doy cuenta de que yo también era así. Personas de pueblos que hacen sacrificios económicos y físicos para llegar donde toca su cantante preferido. Yo no tenía el permiso de mis padres hasta los 18 para ir conciertos, pero siempre había soñado con ir al concierto de Eros Ramazzotti y pensaba: "¿cómo puedo hacerlo cuando me den el permiso?". No tenía coche, no tenía dinero ni trabajo y mira cuánta gente en 30 años se ha hecho la misma pregunta pero ha llegado hasta mi. Por eso he pensado que el día exacto en que me convertí en una persona conocida quería ir yo a ellos haciendo tres fiestas simbólicas.

Milán representa a Italia, Madrid representa España, que es la segunda etapa de revolución en mi vida porque yo en Europa canté en italiano, pero desde 1994 canto en español y ahí empezó la cosa gigante que cambio mi forma de pensar, de ser… empecé a hablar en otro idioma, a pensar en una cultura diferente... y quería que el 27 de febrero se celebrara también en España porque es parte de mi sangre, es parte de la mujer que soy hoy. Y finalmente, Nueva York, porque es la única ciudad en el mundo en la que canto en cinco idiomas. Y los tres en 24 horas. No quiero que paguen nada y es en teatros porque quiero hacer una historia, un cuento a lo largo de los próximos dos años, porque yo empecé ganando el festival en un teatro, el Ariston de San Remo. Además, mi segunda gira en 1993 fue en plazas y me di cuenta que nunca había cantado ni en venecia ni en Sevilla y dije: "Vamos a las dos plazas más bellas de europa". Después empezará a final de año la gira verdadera en palacios de deportes y arenas.

¿Cómo ha sido física y mentalmente hacer tres conciertos en 24 horas cada uno en una punta del mundo?

Mentalmente es muy fácil porque lo llevo pensando desde hace tres años. Físicamente es más complicado y por eso me he preparado con un entrenador, una nutricionista y con mi foniatra. Además de hacer un programa como un atleta preparandome para una olimpiada y he hecho dieta, no para adelgazar sino para estar físicamente fuerte, para estar fuerte en tacones por 24 horas. Lo más difícil es conseguir hacerme dormir en el viaje Nueva York-Marid porque después de concierto me cuesta mucho dormir ya que tengo la adrenalina a tope durante horas.

¿Qué le dirías hoy a la Laura Pausini que ganó en San Remo?

Solo le haría una lista de nombres de personas que no me gustaría que se encontrara. Le diría que ponga atención a este, a esta.. aunque sabemos muy bien que todos en nuestra vida encontramosa personas malas y somos lo que somos gracias a ello también. Pero cuando pienso en mí cuando era pequeña siento una ternura, en el sentido de protección, y creo que sería una mujer diferente.

Alcanzaste el número 1 no solo en Italia, también en España, en muy poco tiempo y siendo muy joven. ¿Cómo lo asimilaste?, ¿en algún momento sentiste la necesidad de parar?

No no, al contrario. Tengo la suerte de poderte contar -ahora lo llamo suerte, antes no- que mi padre viajó conmigo los primeros cinco años de mi carrera, por lo que toda mi adolescencia como famosa la he vivido con un director de vida que era mi padre y que me ha enseñado a ser disciplinada, a respetar lo que estaba pasando diciéndome: "Sí, Laura, ahora estás en el número 1 y mañana pueden no saber quién eres. Lo importante es no mentir, no avergonzarte si no eres la más bella o la más perfecta". Lo que mi padre me ha enseñado después de haber participado, por ejemplo, cantando en Sorpresa, sorpresa, es que ahora hay que dormir porque mañana a las 7 hay que estar en Cadena Dial. Muchas personas que hacen mi trabajo muy jóvenes, después de haber hecho un programa de televisión, van de cena o de discoteca. Alguno podría decir: "Oye, qué vida de mierda que ha tenido Laura esos cinco años", pero no soy muy feliz de que me haya enseñado eso. Comer en la habitación del hotel en lugar de en restaurantes ha evitado que mi trasero sea más grande de lo que ya es (ríe) y, sobre todo, me ha enseñado con los años a ser lista ante un trabajo que, sí, es una pasión, pero también es un trabajo y está formado por miles de personas. Eso que me ha enseñado mi padre me ha permitido disfrutar esos 30 años y no lo cambiaría nada

Cuando Laura Pausini dijo 'no' a Leonardo DiCaprio

¿Has tenido que decir no muchas veces a lo largo de tu carrera o el truco está precisamente en lo contrario, en asumir todos los retos que te llegan?

Ninguno de los dos. No he dicho sí a todo, solo a las cosas que sentía físicamente que me emocionaban. Decir que no es muy difícil cuando eres una mujer muy joven en el mundo de la música de los años 90, compuesto en un 99% por hombres. No me refiero a nivel sexual, pero son mayores y te hacen sentir a tí tan pequeña y que ellos lo saben todo. Yo agradezco a Dios que me haya hecho ser tauro y tener esta mente terca para decir que no a señores mayores que eran muy importantes en mi compañía y a cosas que no quería hacer. He tenido ese coraje porque soy testadura y porque tenía a mi padre a mi lado, pero no solamente por eso.

Estoy contenta de todos los 'no' que he dicho. Excepto por una cosa tonta que quiero contarte. Me propusieron hacer un videoclip con un hombre como protagonista que era un actor que se empezaba a conocer un poquito en América, en Europa no. Me enseñaron unas fotos y me dijeron: "Mira, este va a ser la próxima sensación en América", y yo dije: "Sí, pero no me gustan los rubios, yo soy más de moreno". Y la persona que rechacé era Leonardo DiCaprio. Así que este quizás fue un 'no' un poco tonto, pero al mismo tiempo refleja bien como soy.

Laura Pausini habla como nunca de su primer amor, Marco

Te has reinventado en muchas ocasiones, pero siempre te has mantenido fiel a tu estilo. ¿Te ves probando nuevas tendencias, por ejemplo, una sesión con Bizarrap?

No , no porque no me guste o no me interese, al contrario, pero a lo largo de estos años de vida y carrera si quería cambiar o incursionar en algo nuevo lo ensayaba en casa, pero cuando me escuchaba decía: "No me gusto nada en ese estilo". Así que no he incursionado en otros estilos porque no creo ser capaz de emocionarme ni emocionar a los otros. Y no lo digo porque la zona de confort te haga sentir más seguro porque la lucha que tuve siempre desde pequeña es que tengo que salir de la zona de confort, pero canto y escribo la cosas como me salen instintivamente.

Cuando decía que te has reinventado, no me refería solo en lo musical, sino que te hemos visto en más registros, incluso en un documental, pero en España sobre todo has causado sensación como juez en La Voz. ¿Te esperabas tanto éxito?

No me lo esperaba, porque España para mí ha sido dos cosas muy diferentes. Ha sido el país donde más discos he vendido después de Italia en los 90 y donde menos he vendido en los 2000. Entonces no me lo explicaba la primera vez que me contactaron. La verdad que siempre me he sentido muy en casa en España y muy cómoda en televisión, incluso más que cuando estoy en Italia. Allí me siento muy juzgada, sé que para los italianos, siendo la italiana que más éxito ha tenido fuera de Italia, se esperan cosas que no sé si soy capaz de dar. Me siento con una responsabilidad que en España nunca en sentido porque siempre me habéis tratado como una hermana, siempre me he sentido una italiana libre.

Se te ve muy cómoda en ese papel y, en especial, con tus compañeros

Seguramente. Hay personas, como en todos los trabajos, que son odiosas, antipáticas y otras con las que yo me siento de inmediato como una hermana. Desde la escuela, desde los 7 u 8 años, muchos familiares me decían que era demasiado abierta con las personas, pero esa es mi manera de ser, ¿por qué debo ser diferente?. Si me encuentro bien, me abro totalmente y no lo hago por tener éxito en televisión. Me interesa mucho lo que he construido en estos años con Alejandro Sanz, con Antonio Orozco, con Pablo. Este año me habéis visto con Luis Fonsi, pero lo conocía desde hace muchos años y cuando me preguntan si voy a hacer otra vez mi respuesta es ¿quiénes son los jueces?

'Alguien me toca a España y puedo matar'

España es uno de los países, junto con Italia, donde más has triunfado, ¿cómo viviste cuando llevabas tan poco tiempo en la música un éxito tan rotundo en otro país?

Yo desde el día uno tengo que decir que me siento adoptada por muchos países. Cuando voy a francia me tratan como una hermana, en Finlandia también y es una nación muy diferentes a nosotros. Hay algo inexplicable con España, como me había dicho Rafaella Carra, la única otra italiana que vivió mi experiencia. Es como si en una vida anterior fuese española. Yo alguien me toca España y puedo matar. Me gusta proteger y cuando amo no traiciono. El tipo de cariño que recibo desde siempre es muy familiar y no traiciono a mi familia.

Han sido 30 años de éxitos profesionales, pero también personales. Siempre has dicho que tener a tu hija ha sido un sueño cumplido. ¿Cómo se le transmite a una niña de 10 años la importancia de mantener los pies en el suelo cuando su madre es una estrella internacional?

Esa es la pregunta que me hago todos los días porque yo copio totalmente lo que mis padres han hecho conmigo. Yo lo estoy haciendo igual con mi hija, pero lo único que no tengo como ejemplo es tener uno de los padres famoso y no sé cómo hacer, así que les pregunto constantemente a mis padres. La diferencia es que yo tengo desde siempre un carácter muy receptivo y también, hasta la adolescencia, muy inseguro y fácil de enseñar. Mi hija es una cabrona (es broma, aclara entre risas). Ella está muy segura de sí misma. Es muy independiente y con diez años tiene discursos que pueden ayudarla mucho cuando sea grande porque confía en ella y eso la puede ayudar cuando comprenda más lo que significa tener una madre con una carrera así.

¿Te gustaría que se dedicara a la música?

La respuesta verdadera es no. La respuesta que le voy a dar es que haga lo que quiera. Es muy difícil de explicar para quien no hace mi trabajo y puede ser malentendido, pero conozco una parte de mi trabajo que no quiero que ella conozca. Además, para tener éxito no tiene por qué ser famosa, también puede tener éxito cumpliendo sus objetivos. No sé que será. Puede ser algo artístico porque canta, baila, dibuja... Sobre todo dibuja casas y eso me gusta porque yo quería ser arquitecta. Le estoy explicando que para ser algo no vale solo con creer, tienes que estudiar. Hay que ser soñador y realista al mismo tiempo. Desgraciadamente para ella, no voy a salir de su vida, la protegeré hasta que ella me diga: "vete" y entonces me esconderé en el jardín de su casa.

Después de todos los reconocimientos, récords, incluso un globo de oro y una nominación al Oscar, ¿Qué retos te quedan por conseguir?

Me gustaría cocinar bien (estoy bromeando). La verdad que espero no tener más nominaciones en mi vida porque tenerlas ha significado muchísimos logros para mi y para mi tierra, pero también he sentido una responsabilidad demasiado fuerte Cuando no lo gano y represento a mi tierra me siento mal porque me parece que no fui lo suficientemente buena. No hago este trabajo para ganar premios, lo necesito para sentirme viva para que mi piel tiemble como cuando tenía 18 años al escuchar esa canción o mis ojos lloren cuando ven a gente que no son de mi nación y cantan mis canciones.