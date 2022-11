Laura Pausini lucha por conseguir nuevas voces para su equipo: 'No me gusta dejar ir aquello que quiero' Camino a la fase de Directos, la 'coach' nos habla de cómo vivió la segunda noche de asaltos

Laura Pausini sigue disfrutando como nunca en la actual edición de La Voz, el concurso musical que vivió anoche su segunda ronda de Asaltos. Una velada espectacular llena de emoción en la que de nuevo "tocó vivir una noche increíble en la que volver a volar y volvernos a emocionar", cuenta a ¡HOLA! la cantante italiana.

VER GALERÍA

Llegó la segunda noche de asaltos de La Voz, y con ella los robos. Luis Fonsi y Antonio Orozco, junto a sus asesores Lola Índigo y Mala Rodríguez respectivamente, fueron los encargados de tomar la decisión de elegir qué talents seguían en sus equipos y quiénes se quedaban fuera, por lo que la cantante italiana pudo disfrutar de la noche. "Hoy podríamos decir que fue una noche mucho mas sencilla para mí y para Vanesa. Eran mis compañeros los que tenían que tomar decisiones complicadas y dejar ir, yo solo tenía que ejecutar robos" detalla.

VER GALERÍA

Pero, en una noche que parecía ser tranquila, Laura tuvo que pelear para conseguir hacerse con las voces de Anton y Fran. "La voz de Anton me gusta mucho y lo quería en mi equipo. Pero mi querido Fonsi tomó ventaja haciéndose con su voz y me lo robó" confiesa la cantante. Pero esto no desanimó a la italiana que, junto a Vanesa Martín, consiguieron finalmente sumar la voz de Fran al equipo, una voz flamenca que sin duda destacará en los Asaltos Finales. "Ya me conocen, soy TAURO, y no me gusta dejar ir aquello que quiero. Cuando toca pelear por alguien o por algo, lo hago al más puro estilo taurino y voy a por todas". Fran tiene una voz poderosa y un corazón inmenso, dos características que juntas pueden hacer volar" asegura la cantante.

VER GALERÍA

El siguiente programa vuelve cargado de emoción, y con ello los nervios para la cantante italiana. Pero todos los equipos tienen ya sus filas completas de cara al Asalto Final, por lo que solo queda disfrutar de los últimos encuentros de La Voz. "Cruzamos dedos y seguimos trabajando con amor para equipo" concluye la cantante