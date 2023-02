Alba Carrillo, más flamenca que nunca, regresa a la pasarela siguiendo los pasos de Jorge Pérez

Alba Carrillo (36) ha sido una de las grandes protagonistas del desfile de moda flamenca que ha tenido lugar esta semana en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera. La modelo ha pisado con fuerza la pasarela con los vestidos de Amparo Macía, unos diseños muy especiales que rendían homenaje a Lola Flores. La maniquí ha explicado que estar en este evento ha sido de lo más apasionante para ella, porque, desde niña, es una enamorada de Andalucía y su cultura. "Me encanta el flamenco, desde pequeña escucho a Camarón, a Carmen Linares, a Niña Pastori... No sé si serán mis raíces andaluzas por parte de mi abuela paterna, pero me siento muy cercana al sur".

VER GALERÍA

Alba Carrillo y Marta Castro, juntas por primera vez en un programa: 'Somos una familia peculiar'

De la misma manera, la colaboradora televisiva, que siempre ha demostrado ser una mujer de lo más polifacética, revelaba algunos de sus talentos artísticos hasta ahora ocultos. "Me gusta bailar sevillanas y tocar las castañuelas. Me llevas a un tablao a tocar las palmas, a bailar y a cantar mientras tocan el cajón y me vuelvo loca". Además, la que fuese concursante de Supervivientes ha creado misterio sobre futuros proyectos en el mundo de la moda asegurando que "Nada ocurre por casualidad, están pasando cosas".

VER GALERÍA

Sin duda, un nuevo y alegre capítulo en la vida de la ex de Fonsi Nieto después de unas semanas de lo más convulsas al salir a la luz unas imágenes comprometidas con Jorge Pérez, compañero de Ya es Mediodía que está casado y tiene cuatro hijos, durante la cena de Navidad de la productora Unicorn donde ambos trabajan. Alba tuvo que ausentarse durante un mes de la televisión para recuperarse de las numerosas críticas que había recibido, pero volvió con las pilas cargadas y dispuesta a tender un puente de paz entre ella y el exguardia Civil. "Hay cosas que me han dolido, pero no le guardo rencor ni acritud".

VER GALERÍA

La divertidísima broma que Alba Carrillo ha gastado a su hijo Lucas con su regalo de Reyes, ¡ella se parte de risa!

Aunque la modelo animó a Jorge Pérez a retomar su puesto habitual de tertuliano en Fiesta y Ya es Mediodía, este ha preferido alejarse del foco mediático y centrarse en su familia, una decisión meditada junto a sus abogados para asegurar el bienestar de sus seres queridos. Retirado de los platós de televisión y las redes sociales, ha iniciado otra etapa laboral en el modelaje. A principios del mes de enero le pudimos ver en el desfile de Félix Ramiro. Visiblemente más delgado y acompañado de su esposa, Alicia, y sus retoños, Jorge agradeció al veterano modisto su confianza. "En estas situaciones te das cuenta quién te coge la mano y te impulsa hacia adelante".

VER GALERÍA

David Broncano sorprende al contar el vínculo que le une a Alba Carrillo