La familia de Lola Flores celebra su centenario y el cumple del nieto más pequeño de la Faraona

El pasado 21 de enero se celebró el centenario del nacimiento de Lola Flores, una artista polifacética, única y universal. La familia de la Faraona se reunió al completo para celebrar el día que la matriarca de los Flores hubiera cumplido 100 años. Una fecha que coincidió a su vez con el cumpleaños del hijo menor de Rosario, Pedro Lazaga, que nació el mismo día que su abuela materna pero más de ocho décadas más tarde. Rosario, Lolita, Elena Furiase, Alba Flores... se reunieron para esta doble celebración en la que estuvo muy presente el recuerdo de la intérprete de A tu vera, Ay pena, penita, pena o La zarzamora.

Ningun miembro del clan quiso perderse el festejo que tuvo lugar en la céntrica casa de Rosario en Madrid, y a la que fueron llegando Lolita, sus hijos Guillermo y Elena Furiase, así como Alba Flores, hija del fallecido Antonio Flores. La anfitriona Rosario Flores, acompañada de su sobrino, el hijo mayor de Elena Furiase, Noah, de cuatro años, se mostraba feliz de organizar el festeho. La cantante de ¡Qué bonito' señaló que se trata de una celebración familiar: "No vamos a hacer nada especial, comer en familia porque además hoy es el cumpleaños de mi hijo. En este momento estaba pariendo yo también, así que tenemos muchas cosas que celebrar" explicaba feliz la madre de Pedro Lazaga, del que dijo nada más verle la carita por primera vez: "Hay un gitanito rubio en la casa".

Todo son celebraciones para esta gran artista, que ha puesto su voz a uno de los personajes en El gato con botas: el último deseo, película que ha sido nominada a Oscar. Rosario reconoce que están "muy contentos" por las iniciativas relacionadas para honrar la memoria de su madre. Pronto se inaugurará el museo que llevará el nombre de la recordada artista en su localidad natal, Jerez de la Frontera.

Lolita Flores, aunque confesó no estar en su mejor momento debido a un fuerte resfriado, contó que la habian sacado de la cama para asistir a la celebración. "Tengo un trancazo..." señalaba y aprovechaba para agradecer en público la reforma que se ha llevado a cabo en la casa donde nació su madre en Herez de la Frontera. Su hijo Guillermo también acudió a la fiesta con la mejor de las sonrisas. "Vamos a poner cien velas", aseguraba dispuesto a pasárselo muy bien en familia. "Es un día muy bonito, dos cumpleaños juntos", apuntaba Alba Flores, que llegó al domicilio con un atuendo de lo más invernal y unas gafas que la hacían practicamente irreconocible. La estrella de Vis a vis o La casa de pape, inmersa en varias series, de las que aún no puede desvelar ningún detalle, se mostró muy emocionada ante la próxima inauguración del museo en honor a su abuela: "Es muy bonito, muy emotivo la verdad. Nos han dicho que en la estatua de Jerez se ha formado una buena".

Elena Furiase, acompañada de sus hija Nala, fue una de las primeras en abandonar la celebración. "No hemos bailado y cantado, no. Hemos comido, hemos sacado una tartita y la recordamos siempre… ha sido una cosa familiar muy normalita" añadía, destacando que a pesar de que su abuela falleció hace 27 años, su recuerdo está más "vivo" que nunca. "Agradezco el calor, el cariño de la gente, lo bien que se porta con nosotros, que la mantienen viva, y la gente que no tiene abuela dirán, qué suerte que tienen los Flores que la pueden ver en muchos sitios. Que siga 100 años viva en los corazones de la gente es lo que más nos puede emocionar como familia".