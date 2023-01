Estos son los planes con los que Rosalía ha celebrado el éxito de su nuevo sencillo 'LLYLM'

¡Rosalía (30) está de enhorabuena! Hace menos de 24 horas, la cantante lanzaba al mercado su último sencillo, LLYLM (Lie Like You Love Me) un canción de desamor, que mezcla español con inglés y que ya acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales, perfilándose como uno de los temas que más se van a escuchar y bailar esta temporada. Por supuesto, la artista ha querido celebrar este éxito y compartir su alegría con aquellos que hacen posible que siga triunfando en la industria musical: sus fieles admiradores.

La intérprete de Despechá ha realizado un directo en sus perfiles sociales mientras se arreglaba, donde, con la naturalidad y la cercanía que la caracterizan ha ido contestando a algunas de las dudas de sus fans. "Me lo he pasado muy bien y lo he hecho con mucho amor", explicaba sobre el reto de cantar en otro idioma. Pero, sin duda, la pregunta más repetida era cuando lanzaría al mercado su cuarto álbum de estudio. "Uff... si me encierro y no hago nada más, igual lo tengo en un año", declaraba la vocalista dejando la incógnita en el aire. De la misma manera, confesaba que le encantaría hacer una colaboración con Bad Gyal. "Es una reina. Me encantan sus coreos y sus outfits", una idea que maravillaba a su audiencia.

Otro de los momentos que causó gran expectación, vino de mano de su novio Rauw Alejandro (30), que allá donde va se deshace en halagos con su chica. "Tú con maquillaje o sin maquillaje, estás riquísima igual", le escribía en la sección de comentarios mientras Rosalía se pintaba los labios. Unas preciosas palabras que sacaron a la cantante una gran sonrisa. "Te amo, gracias por apoyarme siempre". La pareja comenzó su noviazgo en septiembre de 2021 y a pesar de que ambos tienen una apretada agenda laboral, saben compaginar a la perfección sus carreras con planes de relax, como su escapada de Fin de Año a Japón.

Cuando terminó de vestirse y maquillarse, la ganadora del Grammy se despidió de su amplía comunidad de seguidores y puso rumbo al WiZink Center de Madrid, donde actuaba Carolina Durante. Un concierto que disfrutó junto a otros compañeros de profesión, como Omar Ayuso y La Bien Querida, y su hermana mayor Pili. Precisamente, en las últimas semanas, han surgido rumores en torno a una posible relación entre Pili y Diego Ibáñez, vocalista del grupo indie. Por ahora, los protagonistas de este romance, ni confirman ni desmienten esta información y han preferido optar por la discreción y el hermetismo. Sea cierto o no, de lo que no cabe duda es que fue una noche repleta de diversión entre amigos.

