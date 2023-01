Ana Obregón anuncia emocionada que ya hay fecha para que vea la luz uno de los proyectos más personales de su hijo

Desde que Aless Lequio falleció en mayo de 2020 con tan solo 27 años, su madre Ana Obregón no ha parado de recordarle en todo momento y ha estado en movimiento constante con el fin de continuar su legado, tal y como ella misma le prometió a su hijo que haría. Una de esas promesas era la de seguir con el proyecto de Aless, la fundación que lleva su nombre, una entidad sin ánimo de lucro que recauda fondos para la investigación contra el cáncer. Además, Aless tenía otro proyecto entre manos, que justo es en el que la actriz y presentadora ha estado involucrada estos últimos ocho meses y que muy pronto verá la luz: su libro.

"Mi Aless: llevo más de 8 meses inmersa en la escritura del libro que llevará en su interior la joya que empezaste. El mes que viene estará por fin terminado. Aún recuerdo el día que después de una quimio me dijiste: 'Mamá, cuando termine de escribirlo, lo publicaré y donaré los beneficios a la investigación del cáncer'", ha revelado Ana. Estas páginas las comenzó a escribir el empresario durante sus estancias en el hospital y abordan la vida de un chico con cáncer. Dos años después de su muerte, y tras haber sacado fuerzas de donde no había, la presentadora retomaba este deseo que muy pronto será una realidad.

La presentadora ha explicado que el título que han elegido es "El chico de las musarañas" ya que es una frase que le solía decir a Aless cuando era pequeño. "No pudiste acabarlo. Me invade la rabia y el dolor infinito por todo. Pero también quiero que sepas la emoción y el orgullo que siento cuando una de las mejores editoras de este país me dice que lo que escribiste es impresionante y que tenías un gran talento", expresaba con mucha tristeza y orgullo a la vez. "Lo acabaré por ti. Para inspirar. Para concienciar. Para tu fundación. Para la investigación del cáncer. Para aprender a apreciar cada instante de este regalo llamado vida", terminaba diciendo a modo de alegato.

Con esta publicación, Ana Obregón ha desvelado que está a punto de terminar lo que un día Aless Lequio empezó, y justo antes de cumplirse tres años de su fallecimiento el próximo 13 de mayo. Fue en junio de 2022 cuando la propia presentadora hacía partícipe a sus seguidores de que había retomado el libro que no pudo acabar su hijo. "Tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón. Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo", decía por aquel entonces. Ahora, ese momento ha llegado y muy pronto las letras de Aless cobrarán vida con el fin de recaudar fondos para investigación contra el cáncer, tal y como él quería.