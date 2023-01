Las claves de Georgina Rodríguez en la nueva temporada de su reality: de su peor momento a su paso por los Grammy Latinos

Quedan solo dos días para que Georgina Rodríguez inicie una nueva vuelta al sol. El viernes 27 de enero cumple 29 años, una cifra a la que llega en una etapa llena de cambios como la mudanza a Arabia Saudí, pero movida por el mismo motor: el apoyo de su gran familia y de sus amigos. Han sido doce meses de contrastes en los que la pareja de Cristiano Ronaldo ha superado obstáculos, ha vivido dificultades y también ha disfrutado de momentos únicos. La modelo ya ha recibido un regalo adelantado por su cumpleaños al conocerse que la segunda parte de su reality de Netflix, un proyecto muy personal con el que está ilusionada, se estrenará en marzo. A lo largo de los capítulos quedan reflejadas todas esas experiencias que han marcado el año que está a punto de dejar atrás y cuyas claves analizamos a continuación.

El mejor momento

En Soy Georgina 2 muestra su carisma, magnetismo, humor y estilo de vida. Abre su corazón y las puertas de su hogar para compartir fechas inolvidables como la llegada de un nuevo miembro a la familia. En junio daba la bienvenida a la pequeña Bella Esmeralda, una niña que ha completado la felicidad de la modelo y el futbolista y de la que están muy pendientes sus hermanos mayores: Cristiano Jr, Eva, Mateo y Alana Martina. También han vivido algún susto con ella al tener que estar ingresada antes del Mundial de Qatar en un centro sanitario de Madrid a causa de una bronquiolitis. Su nacimiento fue el momento más feliz para la familia, pero la propia Gio reconocía que a la vez se convirtió en el más triste ya que falleció su mellizo.

El peor momento

La mujer que ha enamorado a Cristiano Ronaldo muestra la parte menos conocida de su vida y la intimidad de su hogar. Además, tal y como avanza Netflix, en esta nueva temporada del reality viviremos el peor momento de su vida. No es otro que el fallecimiento de su bebé, al que todos esperaban con gran entusiasmo. El propio jugador del Al Nassr reconocía en una entrevista televisiva con Piers Morgan que nunca se había sentido tan triste y feliz al mismo tiempo y que no sabían reaccionar ante esa situación que no entendían por qué les ocurría. El recuerdo de su niño sigue presente día a día y el delantero portugués contaba que guarda las cenizas en casa junto a las de su progenitor, fallecido en 2005.

Un círculo íntimo incondicional

La fuerza de Georgina reside en el apoyo de su familia y amigos, quienes tienen un papel protagonista en el reality. La modelo tiene una relación muy estrecha tanto con su madre como con su hermana Ivana, quien la convirtió en tía por primera vez en noviembre de 2021 con la llegada de la pequeña Deva. La define como su pilar fundamental y la persona que ha ejercido de padre, madre y amiga. También sus amigos de siempre juegan un papel muy importante en su vida ya que llegaron antes de convertirse en toda una estrella mundial y permanecen a su lado.

A su círculo se refiere como Las queridas team y lo componen: el periodista Iván García, del que es amigo desde que ambos eran dependientes de Inditex; Sofía Mezquida y Mamen Morales, a las que conoció por su hermana; Elena Pina, su mano derecha y la persona que suele acompañarla en viajes y compromisos profesionales; el maquillador Sergio Antón de las Nieves y Julia Martínez, pareja del periodista deportivo Edu Aguirre, amigo que se hizo Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid. Por supuesto Ivana también forma parte de este grupo que para Gio es, tal y como explicaba en Elle, sinónimo de fiesta y amor.

Sus apariciones más destacadas

El reality, producido por Komodo Studio, acompaña a Georgina en su día a día. Desde Jaca a los Grammy Latinos, una experiencia que difícilmente podrá olvidar. Es consciente de que la popularidad le ha quitado la libertad, pero no puede sentirse más agradecida de que le haya permitido lograr sueños como estar presente en esa gran cita musical en la que presentó uno de los premios y pudo conocer no solo a sus ídolos, sino también a los de sus hijos.

Protagonizó un simpático momento al grabarse con Sebastián Yatra para enseñarle el vídeo a Eva y Alana Martina, fans incondicionales del artista que ha comenzado una relación con Aitana. Gio definió su estancia en Las Vegas como "mágica" y también ha disfrutado en el último año acudiendo a otros acontecimientos destacados como el Festival de Cine de Cannes.

