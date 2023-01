Así es el lujoso hotel en el que Cristiano Ronaldo y Georgina viven desde su llegada a Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo ya ha comenzado su nueva andadura profesional en Arabia Saudí. El delantero luso no está solo, sino que cuenta con la compañía de sus seres queridos: su pareja, Georgina Rodríguez, y sus niños: Cristiano Jr (12), los mellizos Eva y Mateo (5), Alana (5) y la pequeña Bella Esmeralda, de tan solo nueve meses. Un gran cambio de vida para esta familia tan numerosa y unida. Aunque ninguna mudanza es sencilla, las comodidades de las que dispondrán en el país árabe harán que su adaptación sea más sencilla, ya que está previsto que fijen su residencia en una lujosa mansión situada en uno de los mejores barrios de Riad.

Sin embargo, su futuro hogar no se encuentra listo aún. Por ello, mientras se ultiman los detalles, el ganador del Balón de Oro se ha instalado en el prestigioso y exclusivo hotel Four Seasons, ubicado en pleno corazón de la capital saudita. Así lo ha informado el diario británico Daily Mail. Dicho medio asegura que el deportista y la modelo han alquilado un total de 17 habitaciones, tanto para la familia como para los trabajadores más cercanos, como el equipo de seguridad. El periódico también ha subrayado que desde el hotel se ha pedido a clientes y empleados que no incomoden al delantero con fotografías para que su vida pueda transcurrir con la mayor normalidad posible.

Se tratan de estancias amplias y luminosas que se ubican entre la planta 48 y 50 del hotel, llamadas Suite Reino de estilo vanguardista que se dividen en un dormitorio, sala de estar, oficina privada y sala multimedia. De la misma manera, el edificio, que se alza sobre la icónica Tower Kingdom de 50 pisos, tiene spa con servicio de masajes y sauna, pista de tenis, gimnasio, piscinas exteriores e interiores, mirador con vistas privilegiadas a la ciudad, servicio de guardería y traducción y un catering con gran variedad de comida pues se pueden degustar desde platos tradicionales a delicias culinarias internacionales variadas. En este hotel también se pueden celebrar grandes eventos, como bodas o congresos.

Sin duda, una casa provisional con atención completamente personalizada de lo más reconfortante y cuyo precio de alquiler asciende a 285.000 euros al mes. Una cifra elevada que no supondrá un gran problema para la cuenta corriente de Cristiano Ronaldo, puesto que se ha convertido en el deportista mejor pagado del mundo porque en este nuevo club va a cobrar unos 100 millones de euros anuales durante los próximos dos años que dura su contrato. Igualmente, va a ejercer como si fuese una especie de embajador cuyo cometido es impulsar la industria futbolista y la candidatura de Arabia Saudí para organizar el mundial de 2030.

Además, como las negociaciones llevan encima de la mesa desde hace varios meses, la pareja habrá podido sopesar con calma qué centro escolar elige para los menores. Las posibilidades son numerosas, ya que la capital saudita cuenta con prestigiosos colegios privados de carácter internacional, como el American International School o el Notre-Dame High School.

