David Flores deja de vivir con Olga Moreno para irse con su padre

Olga Moreno, que podría estar planeando una nueva vida en Madrid junto a Agustín Etienne, ha dejado de vivir con David Flores. Tras la sepación de la que fuera ganadora de Supervivientes y el que fuera concursante de GH VIP, el hijo de Rocío Carraasco y Antonio David Flores se habría instalado en el piso que su padre ha alquilado en Málaga y a partir de ahora comenzará su día a día junto a su progenitor y Marta Riesco en la casa que alquilaron el pasado otoño en la misma ciudad andaluza. El joven ya no vive con Olga, según ha publicado la revista Diez Minutos.

Hasta hace pocas semanas, el hijo de Rocío Carrasco continuaba viviendo con Olga mientras su padre no estaba en Málaga, pero tras las últimas polémicas familiares y el distanciamiento entre Moreno y Rocío Flores, David se habría trasladado a casa de su hermana hasta que el exguardia civil finalizara los detalles de su nueva vivienda en la Costa del Sol. La decisión, que termina con la imagen de buena sintonía que intentaban aparentar en los medios, llega tras las disculpas de Marta Riesco a la exumujer de Antonio David por las fotografías que publicó del cumpleaños de su hija Lola. "No hablo porque creo que perjudico a la familia que tengo ahora, a la de mi de mi pareja. Me parece que no hago bien y quiero aprovechar este momento para decir que en ningún momento fue mi intención hacer daño a nadie", aseguró la reportera.

La que fuera ganadora de Supervivientes, que en una entrevista en el Deluxe dijo que en el caso de dejar la relación con Antonio David el niño se quedaría con ella en casa, aún no se ha pronunciado sobre qué planes tiene para este 2023 ni sobre lo que ha supuesto que David Flores deje de vivir con ella, muchos son los rumores que apuntan a que venderá su negocio de moda, Olé & Amén, para emprender una nueva aventura al lado de su pareja, Agustín Etienne, la persona que le ha devuelto la felicidad.

Tal y como segura el círculo cercano de Olga, la exmujer de Antonio David Flores pasa cada vez más temporadas en Madrid, por lo que no sería por tanto de extrañar que Moreno vislumbrase su futuro en la capital de España, donde podría dar también un nuevo rumbo a su carrera laboral. Hasta el momento regenta su tienda de moda, aunque su participación (y victoria) en Supervivientes, ha demostrado que la televisión también podría tener hueco para ella como colaboradora en algún espacio.