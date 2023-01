Nicole Kidman, de paseo por Mallorca mientras rueda su nueva serie 'Lionees'

Nicole Kidman se encuentra en España rodando su nuevo proyecto televisivo. La actriz, una de las más valoradas y queridas a nivel mundial, está desde la semana pasada en Mallorca grabando Lionees, la serie basada en un programa real de la CIA que sigue a Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una joven infante de la marina que es reclutada para unirse al Equipo de Compromiso Leona para ayudar a acabar con una organización terrorista en la que deberá infiltrarse. Se espera que el rodaje de la ficción se prolongue hasta finales de novimiembre, por lo que la protagonista de Cold Mountain ha aprovechado entre escenas su descanso de los fines de semana para paser por el centro de Palma junto a una persona del equipo de de la producción, con quien ha sido fotografiada mientras lucía una gorra de béisbol y suéter gris oversize.

Nicole, que interpretará a Kaitlyn Meade ("una importante supervisora de la CIA que ha tenido una larga carrera en la política"), será una de las protagonistas, además de productora ejecutiva, de la última serie de Taylor Sheridan, un proyecto que también estará protagonizado por Zoe Saldaña, Jill Wagner, Dave Annable, LaMonica Garrett, Austin Hébert, Hannah Love Lanier, Stephanie Nur y Jonah Wharton. "Deberá lidiar con los obstáculos de ser una mujer en la cima del mundo de los servicios de inteligencia, una mujer que pide la atención que ella misma no puede dar y ser mentora de alguien muy sospechosamente cerca del mismo camino complicado que ella ha pasado", han explicado en Variety.

Por las calles de Mallorca ya se han podido ver algunos preparativos de la grabación mediante algunas fotografías que los ciudadanos han publicado en sus perfiles sociales, unas localizaciones en las que se puede ver cámaras, equipos de sonido, focos y donde se espera ver al resto del reparto durante las próximas semanas. Quien también se ha sumado al proyecto hace unos días ha sido Morgan Freeman, que se pondrá en la piel de Edwin Mullins, el secretario de estado de los Estados Unidos, un rol al que está más que acostumbrado (Deep Impact, Olympus Has Fallen, London Has Fallen, Angel Has Fallen o Pánico Nuclear).

Si bien Nicole ha sido conocida principalmente por sus papeles cinematográficos (Los otros, Las horas, Nine, Moulin Rouge, Being the Ricardos, Identidad Borrada), siempre aclamados por la crítica, en los últimos años se ha vuelto cada vez más activa en el panorama televisivo. Tras protagonizar y producir Big Little Lies en HBO, por el que ganó el Emmy y el Globo de Oro a la mejor actriz en una serie limitada, ha participado en series como The Undoing o Nine Perfect Strangers.