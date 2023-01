12 famosos que ni imaginabas que cumplirán 30 este año

Una manera de tomar conciencia del paso del tiempo es pensar, al comenzar el año, en cuántas celebrities cambian de década. De hecho, hemos encontrado doce que a lo largo de 2023 alcanzarán los 30 años. Parece increíble porque, aunque los treintañeros siguen siendo muy jóvenes, hay una barrera psicológica entre los 20 y los 30 que marca una nueva etapa, más madura. Rauw Alejandro inaugura la lista: el pasado 10 de enero alcanzó a su novia, Rosalía, que los cumplió en septiembre pasado. Curiosamente, su aniversario llega la misma semana en la que el cantante debuta como actor en Sky rojo.

Zayn Malik

Zayn no es el único ex miembro de One Direction que cumplirá los 30 este año, pero sí el primero (los cumple el 12 de enero). Lo hace mientras trabaja en su próximo disco en solitario e intentando, en el terreno personal, limar asperezas con su ex, Gigi Hadid.

Marc Márquez

El seis veces campeón del mundo en MotoGP soplará 30 velas el 17 de febrero. Lo hace en plenos entrenamientos para volver al circuito e intentando mejorar de los problemas físicos que arrastra: una lesión en un hombro y la diplopía que le fue detectada el año pasado.

Suga (BTS)

El grupo surcoreano de K-Pop más famoso del mundo celebrará el 9 de marzo el 30 aniversario de uno de sus miembros, Suga (o Agust D). Eso sí, lo celebrarán separados, ya que están incorporándose a sus respectivos servicios militares, lo que les tendrá ausentes de los escenarios hasta 2025.

Ariana Grande

La artista cambiará de década el 26 de junio. Inmersa en diversos proyectos musicales, deseamos que este nuevo cumpleaños sirva para olvidar el mal trago sufrido en el anterior, cuando un acosador que la tenía amenazada de muerte invadió su casa.

Liam Payne

El 29 de agosto otro ex de One Direction, Liam Payne, cruzará la barrera de los 20 a los 30. Ilusionado con su nueva pareja, Kate Cassidy, también se rumorea que en lo profesional va a crear expectación con su segundo disco en solitario.

Niall Horan

Otro exintegrante de One Direction, el tercero, alcanza la treintena en 2023. Lo hará el 13 de septiembre. Y parece que este cambio de década ha sido inspirador también para él, puesto que está avanzando algún que otro fragmento del que será su próximo disco.

Patrick Schwarzenegger

El actor, hijo del mítico Arnold Schwarzenegger y ex de Taylor Swift o Miley Cyrus, entre otras, aborda un 2023 marcado por dos nuevos proyectos, una serie y una película, y los rumores de compromiso con Abby Champion, su novia desde 2016. ¿Y si se casa el 18 de septiembre, día de su cumpleaños?

Barbara Palvin

Sí, una de las it-girls actuales también será treintañera a partir del 8 de octubre. La modelo húngara vive una preciosa historia de amor con Dylan Sprouse desde 2018, así que imaginamos que celebrarán juntos un cumpleaños tan especial.

Garbiñe Muguruza

Garbiñe comparte día de cumpleaños con Barbara Palvin. Si la tenista celebró el pasado otoño celebró un viaje a las Maldivas con su novio, Arthur Borges, esperamos que el destino elegido en su 30 cumpleaños (si los torneos se lo permiten), como mínimo lo iguale.

Anna Castillo

Una de las actrices fetiche de los Javis (Ambrossi y Calvo) soplará 30 velas el 9 de octubre y tiene, este 2023, un montón de proyectos pendientes: entre ellos, una película junto a Luis Tosar, Golem. Ante sí tiene ahora los premios Goya, que le pueden deparar una grata sorpresa por su nominación a mejor actriz.

Pete Davidson

El cómico rompecorazones por excelencia (este 2022 fue novio de Kim Kardashian y de Emily Ratajkowski, con quien rompió hace solo unos días) parece tener más suerte en lo laboral: participa en cuatro películas que verán la luz en 2023, el año en que el número 3 encabezará su edad. Concretamente, el 16 de noviembre.

