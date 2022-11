Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid: nuevas pistas sobre su posible romance

Los indicios de que exista un romance son cada vez mayores. Gigi Hadid y Leonardo DiCaprio siguen alimentando con su modo de actuar los rumores de que entre ambos podría haber surgido una bonita historia de amor. La modelo acudió el fin de semana pasada a una velada en Nueva York, a la que asistieron modelos y numerosos rostros conocidos. De la fiesta, la top model salió muy sonriente acompañada de un amigo muy cercano del actor Leonardo DiCaprio, con el que se la lleva relacionando desde el pasado mes de septiembre.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Gigi abandonó el lugar de la celebración con un look informal de pantalones color camel, chaleco, zapatillas y lel pelo recogido en un moño. Justo detrás de ella salía un hombre vestido de negro que resultó ser un gran amigo de DiCaprio. Juntos se metieron en el interior de un Range Rover y abandonaron la fiesta. La tenista Venus Williams también asistió a la fiesta y salió del edificio hasta un vehículo que la esperaba con otro amigo cercano del protagonista de Titanic. Pese a que muchos de los asistentes eran conocidos del intérprete, no hubo rastro de Leo, que no pudo acudir porque se encontraba en Los Ángeles.

Esta celebración ha tenido lugar días después de que la modelo, de 27, y el protagonista de El lobo de Wall Street, de 47, asistieran juntos a una exclusiva fiesta de Halloween en el Navy Yard de Brooklyn, según publicó PageSix. "Vinieron con un grupo, que incluía a Irina Shayk y Stella Maxwell. Leo llevó una máscara aterradora durante toda la noche (que solo se quitó cuando estaba bebiendo), y Gigi y Leo se la pasaron muy bien. Mantuvieron un perfil discreto durante la fiesta. Bailaron y se quedaron hasta altas horas de la noche", señaló una fuente a Entertainment Tonight. Previamente se les había visto juntos en otro evento con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York, organizada en Casa Cipriani.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Curiosamente este sábado Gigi Hadid también era sorprendida saliendo de una cena que podría ser de negocios en el exclusivo restaurante Caviar Russe de Nueva York con la cantante Rihanna y un socio de DiCaprio. Lo cierto es que el nombre de la hermana de Bella Hadid aparece una y otra vez vinculado al protagonista de El lobo de Wall Street. Algunas fuentes se han atrevido a señalar que sus encuentros se limitan a cuestiones meramente profesionales.

Sin embargo, en septiembre otra fuente cercana a los protagonistas señalaba en People que estaban "tomando las cosas con calma" y "conociéndose". En ese mismo momento la estrella de El Renacido viajó a Milán y fue fotografiado allí el mismo día que Hadid desfilaba en esa ciudad italiana para Versace. Demasiadas coincidencias en tan corto periodo de tiempo, que han hecho sospechar sobre la existencia de un posible romance que podría convertirles en la pareja del momento en Hollywood. No hay nada que se lo impida a ninguno de los dos. DiCaprio terminó su relación con la actriz Camila Morrone el pasado mes de agosto después de cuatro años de relación, mientras que Gigi está soltera desde el año pasado después de terminar su romance con Zayn Malik, padre de su hija Khai, de dos años.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Gigi y Bella Hadid’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!