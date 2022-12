¡Se les acabó el amor! Emily Ratajkowski y Pete Davidson ponen fin a su relación

Pete Davidson y Emily Ratajkowski han puesto fin a su romance después dos meses y medio juntos. La pareja inició su relación a principios del mes de septiembre pero no confirmaron que estaban juntos hasta finales del mes de noviembre acudiendo a un partido de los New York Knick de Nueva York contra los Grizzlies de Memphis en el Madison Square Garden, situado en pleno Manhattan. Durante el la competición fueron fotografiados muy compenetrados y sonrientes ya que era su primera salida oficial como pareja. Por coincidencias de la vida, las primeras imágenes del humorista junto a Emily confirmando su relación en público fueron en el mismo lugar en el que ya estuvo junto a Sebastian Bear-McClard, el exmarido de la modelo y padre de su hijo. Justo un mes después de saltar a la luz las imágenes, han decidido tomar caminos separados y no continuar con la relación.

Según el medio digital Daily Mail, tanto el humorista como la modelo han decidido continuar como amigos y no como novios. Un decisión que han tomado de manera conjunta. Ambos han preferido centrarse por el momento en sus carreras profesionales. Tanto Pet como Emily han tenido rupturas amorosas muy polémicas, ambos rompieron con sus parejas este verano. El humorista dijo adiós a su comentadísimo romance con Kim Kardashian, aunque fue una ruptura amistosa. Por su parte, la modelo presentó la demanda de divorcio en julio y desde entonces había sido fotografiada con el DJ Orazio Rispo y se había rumoreado que estaba saliendo con Brad Pitt, aunque en ningún caso ha sido tan público como con el exhumorista de Saturday Night Live.

En las ocasiones en las que Pete Davidson ha hablado de cómo es en el amor ha dejado claro que se entrega al 100%. "Mi lenguaje del amor cuando estoy en una relación es tratar a la persona con la que estoy como si fuera una princesa. Intento ir tan lejos y tan alto como pueda porque eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Si estás con alguien tienes que intentar que ese alguien se sienta tan especial como sea posible", contaba en la revista Paper. El actor ha mantenido relaciones con diferentes 'celebrities' como Kim Kardashian, Ariana Grande, Kaia Gerber, Cazzie David y Kate Beckinsale. Ahora está centrado en su nueva película: Cuerpos, cuerpos, cuerpos. Por su parte, Emily desvelaba recientemente que antes de su matrimonio le costaba mucho ir a una cita sin pensar en cuánto gustaba ella, cómo la percibían o lo que querían conseguir de ella: "Nunca he tenido las prioridades tan claras", aseguraba, dejando claro que la principal preocupación en su vida es su hijo y lo que quiere que aprenda de ella.

