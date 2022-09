Así es 'Meet Cute', la película que rodó Pete Davidson en medio de su ruptura con Kim Kardashian

¿Qué harías si pudieras viajar al pasado de tu ser amado, curar sus traumas, solucionar sus problemas y convertirlo en la pareja perfecta? No, no es una adivinanza. Es el punto de partida de Meet Cute, una comedia romántica que se presentó ayer en Nueva York (aún sin fecha de estreno en España) y que llega cargada de altas dosis de morbo por la sencilla razón de que la protagoniza Pete Davidson, el ex de Kim Kardashian. Su interés romántico en la película es Kaley Cuoco, a la que todo el mundo conoce por haber dado vida a Penny en The Big Bang Theory. Pero la presencia de Pete no es el único motivo que nos hace desear ver Meet Cute.

VER GALERÍA

Kim Kardashian explica cuándo empezó a hablar con Pete Davidson y comparte una foto de lo más romántica

Se rodó en un momento crítico

Las imágenes que nos han llegado del rodaje de Meet Cute fueron tomadas a lo largo del mes de agosto, entre los primeros y los últimos días. A principios de aquel mes, los medios se hacían eco de que ya no estaban juntos. Es decir, que Kim y Pete dejaron de ser pareja justo cuando este se encontraba rodando la película. Sin duda, un jarro de agua fría y un obstáculo para poder concentrarte en el trabajo, aunque lo cierto es que Pete va de ruptura en ruptura (justo antes de Kim estuvo un tiempo saliendo con Phoebe Dynevor, la protagonista de la primera temporada de Los Bridgerton.

VER GALERÍA

Pete Davidson ¿será el próximo presentador de los Oscar?

‘Meet Cute’, una comedia con viajes en el tiempo

Sheila (Kaley) y Gary (Pete) se enamoran a primera vista… ¿O no? Pues lo que parece un flechazo no lo es en realidad, ya que ella tiene una máquina del tiempo para viajar al pasado e ir arreglando todos los problemas que percibe en Gary para que la relación sea ideal. Es decir, soluciona sus traumas del pasado y regresa. Cita tras cita, Sheila va perfeccionando ese romance, aunque su pareja ignora lo que está haciendo. Como ficción puede funcionar, y más conociendo la vis cómica de los dos protagonistas, pero seguro que, teniendo en cuenta cuándo se rodó, a Pete se le pasó alguna vez por la cabeza el haber dispuesto de una máquina así para lo suyo con Kim.

VER GALERÍA

Nueva prueba de amor de Pete Davidson hacia Kim Kardashian: se tiñe el pelo del mismo color que ella

Pete y Kim: una relación llena de obstáculos desde el principio

Cuando se anunció la ruptura, la versión más o menos oficial de los motivos fueron las apretadas agendas de ambos. Tanto Pete, inmerso en numerosos proyectos cinematográficos y televisivos, como Kim en su faceta de madre y empresaria, lo tenían complicado para pasarse la vida cruzando el país con el fin de estar juntos. Seguro que hubo mucho de eso, pero al parecer, gente del entorno de ambos apuntaba también a la diferencia de edad (Kim tiene 41 años y Pete, 13 menos) y al choque de personalidades: Pete es mucho más impulsivo, y al parecer quería que su novia se mudase a Nueva York con él, algo impensable dado que ella tiene cuatro hijos a los que criar y proteger.

VER GALERÍA

¿Por qué Pete Davidson no estuvo en la boda de Kourtney Kardashian?

Pero hubo un problema que atravesó los nueve meses de relación de la pareja: el constante acoso de Kanye West, exmarido de Kim y padre de sus hijos, especialmente en redes sociales, donde lo insultaba y amenazaba constantemente. Tanto, que Pete, que arrastra problemas psicológicos desde hace años, tuvo que someterse a tratamiento. También Kanye, de quien Kardashian reveló, cuando aún eran marido y mujer, que sufría un trastorno bipolar. Quizá ella también desearía viajar al pasado para solucionar conflictos, al igual que en la película de su ex.