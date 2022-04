Kim Kardashian explica cuándo empezó a hablar con Pete Davidson y comparte una foto de lo más romántica

No esperaba que el amor llamara a su puerta tras la aparatosa (y dolorosa) ruptura con Kanye West, pero Kim Kardashian ha tenido la suerte de volver a encontrar la felicidad incluso antes de que su divorcio estuviera finalizado y aunque las reacciones públicas del cantante estén visiblemente en contra de esta nueva relación. La empresaria fue discreta durante el comienzo de su nuevo noviazgo con Pete Davidson, pero después de seis meses juntos han decidido dejar de lado todo cuidado y hacer pública su evidente conexión. "Tentempié de altas horas de la noche", ha escrito la influencer en su nueva publicación, en la que aparece abrazada al cómico durante la cena. Por su look de Mugler parecen imágenes tomadas después de su última aparición pública, que fue la primera en la que aparecieron juntos de manera oficial.

A solo tres días para que se estrene The Kardashians, el nuevo programa de la familia en una nueva cadena, y Kim acudió a la premiere de la mano de Pete Davidson, a pesar de que no posaron juntos. "Esto es algo mío y él solo viene a apoyarme", decía la empresaria ante las cámaras, haciendo referencia a la presencia del cómico que prefirió quedarse lejos de la alfombra roja en esta ocasión. Después de la premiere, se juntaron con Kourtney Kardashian y Travis Scott, y sus grandes amigos Jonathan Cheban y Tracy y Roy Romulus, y cenaron en Jon & Vinny's, un popular restaurante de comida italiana en Los Ángeles con un menú muy asequible que incluye pizzas que rondan los 18 euros y platos entre los 9 y los 19. Una cita que demuestra lo integrado que está el cómico en la vida de la empresaria. "Soy una chica de relaciones, eso seguro, así que no estaría con alguien si no planeara pasar mucho tiempo con él", ha asegurado recientmente al periodista Robin Roberts. "Por supuesto me quiero tomar mi tiempo, pero estoy muy feliz y satisfecha", ha confesado.

No es la primera vez, puesto que el humorista ha estado aguantando los ataques de Kanye West estoicamente, borrando incluso sus redes sociales para evitar el odio que estaba recibiendo por parte de los fans del cantante, pero sin alejarse de Kim. Su relación no hace más que afianzarse, y ya se ha visto al ex de Ariana pasando tiempo con North, la hija mayor de la expareja, que tiene ocho años. "Me siento en paz", ha asegurado la creadora de Skims en una de sus últimas entrevistas.

Los más críticos señalarán que no es casualidad que el romance entre Kim Kardashian y Pete Davidson esté en su mejor momento ahora que la familia está comenzando la promoción de su nuevo programa tras el final de su reality, pero lo cierto es que sus fans están felices por poder conocer algo más de los dos como pareja. Según han hecho saber los episodios explorarán el noviazgo, aunque no han grabado juntos. En las últimas semanas la empresaria ha dado algunos datos más sobre cómo surgió su relación, explicando que antes incluso de que se vieran en Saturday Night Live, que fue cuando se había situado el comienzo de su relación hasta ahora, ya estaban hablando. "Me lo encontré en la gala del MET y le dije que estaba muy nerviosa porque no sabía a lo que había dicho que sí cuando acepté SNL", ha comentado, haciendo referencia al evento de septiembre que se celebra en Nueva York. El cómico le respondió que si sabía leer el guion no tendría problema.

