Kim Kardashian presume de su hijo Psalm en su quinto cumpleaños, ¡cómo ha crecido!

"¡Mi bebé! ¡Mi dulce, inteligente, tonto, independiente bebé cumple 5 años! No tengo palabras para expresar lo bendecida que me siento por ser tu madre". Con estas palabras ha felicitado Kim Kardashian a su pequeño Psalm por su quinto cumpleaños. Muy emocionada por el aniversario del menor de sus hijos, le ha dedicado unas preciosas palabras al benjamín de la familia: "Tu energía tranquila es muy apreciada en nuestra casa. Demuestras que puedes ser Hulk, Spider Man o arqueólogo cualquier día de la semana. Nunca he conocido a alguien que duerma más que tú y un día te mostraré todo el álbum de fotos que he hecho de tus sueños. Te quiero mucho, siempre y para siempre", ha escrito. Además, no podían dejar pasar la oportunidad de celebrar el cumpleaños. La propia Kim ha compartido las imágenes de la fiesta, temática de los Cazafantasmas, y lo que más llama la atención es lo mucho que ha crecido Psalm.

