El polémico detalle en el look de Kim Kardashian que pasó desapercibido en la MET Gala Aprendió a caminar con unas plataformas sin tacón días antes del evento

La MET Gala es considerada la noche más importante para la industria de la moda, de ahí que sobre su alfombra roja (aunque en este caso era verde) veamos los estilismos más extravagantes de acuerdo con la temática que se plantea cada año. Con la esperanza de figurar en las listas de las mejor vestidas, las invitadas se someten a complejas transformaciones y hasta pueden llegar a poner en peligro su integridad física. Todo se vale en el mundo de la alta costura. Kim Kardashian no quiso quedarse atrás en este aspecto: su ajustadísimo corsé metálico ocupó cientos de titulares tras la celebración del evento, pero ahora la empresaria ha revelado que esa no era la parte más complicada de todo el look. ¿Te diste cuenta?

El secreto que escondía el look de Kim Kardashian en la MET Gala

En un vídeo captado dos días antes de la celebración de la gala, la estrella de telerrealidad detalló los entresijos de su sonado estilismo, obra de John Galliano, que actualmente es director creativo de Maison Margiela. Sin embargo, la grabación no se había hecho pública sino hasta este martes, pasado el evento, de ahí que salieran a la luz algunos datos que en su momento pasaron desapercibidos.

Lo que más llamó la atención entonces fue el rígido corsé que reducía su cintura a un diámetro prácticamente imposible. "¿Cuántas costillas se ha tenido que quitar?", preguntaban en redes sus seguidores. Está claro que Kim tuvo dificultades para respirar esa noche, pero desconocíamos que ese no fue el peor obstáculo que venía con su look.

De su cintura XS a los zapatos sin tacón

De acuerdo con Kim, la pieza pesaba al caminar, mas esta no fue la razón por la cual le costó subir las escaleras del museo e incluso mantenerse en pie toda la noche. "Es inteligente porque si tuviera un zapato con tacón, el tacón se atascaría en la falda de metal", explicó Kim, refiriéndose al tejido de encaje metálico que compone el vestido hecho a medida por John Galliano para ella. “Voy a tener que ponérmelos y usarlos mientras estás de puntillas y en equilibrio todo el tiempo, flexionando los músculos de la pantorrilla”, continuó.

Recordemos que la empresaria mide apenas 1,57m, por lo que estaba descartado desde el inicio ir en calzado plano por la alfombra verde de la MET Gala: “Creo que realmente necesitamos altura en este look, así que haremos lo que tenemos que hacer”. A pesar de la posición incómoda en la que se vio forzada a permanecer por sus excéntricos zapatos sin tacón, Kim nunca pierde la oportunidad de dar de qué hablar. “Las bailarinas lo hacen, probablemente tengan mucha práctica. Esta es nuestra única práctica”, dijo mientras se probaba su par de plataformas transparentes en la habitación de hotel.