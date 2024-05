Todo el mundo habla de la cintura de Kim Kardashian en la MET Gala: repasamos sus otros 'looks' que impactaron en esta fiesta Ha lucido un vestido ceñido de Maison Margiela Couture que ha llamado mucho la atención

Son muchos los estilismos que nos han dejado boquiabiertos en la MET Gala 2024, celebrada este lunes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Desde el estilismo de sirena de Zendaya hasta el vestido dorado con el que Elsa Pataky ha causado sensación, pasando por un sinfín de originales diseños inspirados en la temática de la fiesta, The Garden of Time, inspirada en el cuento de J.G.Ballard del mismo título. Uno de los outfits que están siendo más comentados es el de Kim Kardashian, quien ha lucido un ceñidísimo vestido en el que lo que más llamaba la atención era la cintura, tan estrecha que muchos se han preguntado cómo podía respirar. Lo cierto es que Kim es una experta en protagonizar titulares cada vez que acude a esta gala, tal y como repasamos en este vídeo con sus mejores looks en la MET Gala.

