Raquel Sánchez Silva cumple 50 y se sincera sobre todo lo que ha aprendido en la década de los 40

Raquel Sánchez Silva cumple 50 años en uno de sus mejores momentos profesionales y personales, aunque ha comenzado el día "acatarrada y con los ojitos cansados". Con una fiesta sorpresa llena de flores, globos y dos tartas diferentes (una de manzana y otra de chocolate) que le ha preparado su marido, la presentadora ha querido hacer una sincera reflexión sobre la última década. "He querido conectar varias veces con vosotros hoy, pero la emoción me ha podido. Cada vez que iba a hacerlo, me echaba a llorar. Lo cierto es que me costaba articular palabra al dejar esta década atrás. Ha sido dura, mucho, y muy exigente, y también preciosa", ha comenzado diciendo junto a las fotografías que han resumido todos estos años.

La presentadora ha asegurado que hasta llegar a los 50 han sido unos años en los que ha descubierto lo fuerte que puede llegar a ser y en los que se ha convertido en la persona que es hoy en día, "muy diferente a aquella mujer que cumplía 40 hace ahora diez años". "Ha sido la década más importante de mi vida en cuanto a la transformación sufrida, la década en la que he sido madre, en la que he formado mi familia y sobre todo, en la que me he agarrado a la vida y a la esperanza con más furia y determinación. Esta primera foto, es de las cinco de la tarde del 21 de septiembre de 2015. Es la foto que elijo para pasar a la década de los 50", ha escrito Raquel junto a la instantánea del día que nacierone¡ sus gemelos.

La que fuera conductora de Pekin Express, que suena para ponerse al frente de una nueva edición del programa en TVE, ha continuado diciendo que durante la década pasada ha aprendido mucho en todos los sentidos, algo que nunca tuvo en sus pensamientos. "Porque sé que nunca imaginé aprender tanto, tener tan claro cómo no quiero ser, lo que no quiero hacer, con quien nunca querré estar. Y me anuncian que de esta década que empieza surgirá otra persona evolucionada que puede que también me resulte irreconocible. Quién sabe… Que comience. Creo que estoy preparada", ha dicho Sánchez Silva.

Durante su fiesta de cumpleaños sorpresa (no es la primera vez que Matías le sorprende con una celebración), Raquel no ha podido contener la emoción al ver todo lo que su marido le ha preparado. "¡Qué hermoso! Me muero, qué bonito. Mi chico, gracias. Es precioso", ha dicho Sánchez Silva mientras enseñaba la mesa llena de platos elaborados por el padre de sus pequeños. "Muchísimas felicidades", se escucha a Dumont por detrás a gritos, muy feliz de ver a su mujer tan entusiasmada con la celebración.