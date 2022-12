La íntima reflexión de Raquel Sánchez Silva cuando está a punto de cumplir 50 años

Raquel Sánchez ha hecho una de las reflexiones más sinceras a pocos días de terminar el año. La presentadora, que podría volver a ponerse al frente de una nueva edición de Pekín Express, visitó hace unos días Plasencia, su ciudad natal, y compartió unas profundas palabras con las que invita a sus seguidores a seguir adelante y avanzar en la vida, un mantra que le inculcaron desde que era niña y que le ha ayudado a superar todos y cada uno de los obstáculos a los que le ha tocado enfrentarse. "Camina. Pase lo que pase. Camina. Desde muy pequeñita siento que si no avanzo, me han derrotado. Si sigues, si haces, si persigues, siempre ganas. Lo que venga, sea lo que sea está en algún lugar y hay que alcanzarlo. Nada, nada, nada de lo que me ha llenado la vida de cosas bonitas ha venido a buscarme hasta la puerta. Ve", ha escrito en sus perfiles sociales.

La presentadora, que cumplirá el próximo 13 de enero medio siglo, además ha hecho partícipes a todos sus seguidores de ese espíritu luchador que tanto le caracteriza con un texto en el que vuelve a animar a todos a que no se rindan nunca aunque estén rodeados de adversidades. Con una foto en la que aparece tumbada y con gafas, la que fue conductora de Supervivientes ha confesado que "le diría al mundo que no me levanto, que ya estoy harta de que haya gente sin corazón ni alma". Pero nada más lejos de la realidad, Raquel tiene claro que el mundo puede ser mucho mejor poco a poco, aunque cree que es "estúpido" esperar que en estas fechas como son las navidades la gente deba ser mejor.

"Que estoy a punto de cumplir 50 años y parece que el estómago me va a dar la vuelta del vértigo que tengo. Hoy he soñado con alguien que me ha hecho daño y aunque he dormido, no he dormido", ha continuado diciendo Raquel, que ha asegurado que aunque se quedaría "cinco minutos más" en la cama a pesar de que nadie podría destruir sus ganas de vivir y de seguir adelante. "Nada ni nadie, ni la Navidad ni sus expectativas, ni los cincuenta que me van a caer, me van a derrotar, y mucho menos la gente mala", ha concluido Sánchez Silva.

Durante estos días navideños en Plasencia, Raquel se ha podido reencontrar con algunos de los rincones más importantes de su vida y junto a su chico, el productor audiovisual Matías Dumont, se ha puesto muy nostálgica al recordar los buenos momentos que vivió allí cuando era solo una niña. "Paseo navideño y placentino. Recuerdos. Mi guarderia, la puerta de mi cole. Tan lejos…", ha escrito la presentadora con varias fotos de su ciudad.