¿Vuelve 'Pekín Express' con Raquel Sánchez Silva como presentadora? Todo lo que se sabe hasta la fecha

¿Vuelve Pekín Express? Esta es una de las preguntas más repetidas desde ayer por la tarde, cuando El Confidencial publicó que Televisión Española tiene pensando incorporar a su programación el mítico reality de aventuras. Según indica este medio, el programa sería aprobado definitivamente en la reunión del Consejo de Administración de enero. Asímismo, señala que todavía no se ha decidido cuál sería la fecha exacta de su estreno, aunque todo apunta a la segunda mitad de 2023. Lo que sí parece cerrado es la nueva ruta que harían los concursantes: México y Guatemala.

- La emoción de Raquel Sánchez Silva por viajar a su 'segunda tierra' con su chico

VER GALERÍA

Además, según ha adelantado el colaborador de 8tv Rocco Steinhäuser en Versió RAC1, Raquel Sánchez Silva podría ser la encargada de conducir esta nueva edición en Televisión Española. Cabe recordar que la presentadora lleva años vinculada a la cadena pública. La hemos visto en Maestros de la Costura, en MasterChef Celebrity y su estilo de vida casa a la perfección con el espíritu del reality. "Adoro escribir, viajar, el deporte y la aventura", dice en sus redes sociales.

- Los 'looks' de Cristina Pedroche en 'Pekín Express'

Recordamos todas las ediciones de 'Pekín Express' y sus presentadores

Pekín Express se ha emitido en diferentes cadenas a lo largo de los años. De 2008 a 2011 podía verse en Cuatro; en 2015 saltó a la parrilla de Antena 3 y un año más tarde a laSexta. En total, han sido cuatro los presentadores que se han puesto al frente de este reality tan extremo. Paula Vázquez condujo la primera edición, bautizada como La ruta del Transiberiano, que atravesó tres países: Rusia, Mongolia y China.

Después, fue el turno de Raquel Sánchez Silva. Presentó La ruta del Himalaya, en la que diez parejas de aventureros partieron desde Pekín, atravesar Nepal y llegaron a la ciudad de Mumbai, en la India. Al año siguiente condujo La ruta del dragón, que pasó por Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia e Indonesia.

VER GALERÍA

Jesús Vázquez, por su parte, se hizo cargo de la cuarta edición del concurso, que pasó del continente asiático al africano. "Hemos vivido situaciones muy comprometidas. El equipo ha sufrido muchísimo: hambre, sed, sueño, frío, diarreas... Ha sido duro para todos", aseguró el presentador. Pese a ello, confesó que había sido "la cosa más increíble que he hecho en televisión". "La gente allí es mucho mas generosa, más hospitalaria, les dan lo que no tienen para ellos. Hemos vivido momentos de emoción al ver cómo la gente es generosa y solidaria estando en la más absoluta miseria", añadió.

VER GALERÍA

Cristina Pedroche fue la última en sumarse a este proyecto. Condujo dos ediciones, la quinta, que se emitió en Antena 3 (La ruta de los Mil Templos) y la sexta y última en laSexta (La ruta de los elefantes). A finales de 2019 la presentadora dijo que "estaría trabajando todos los días en un prime time" y hace tan solo unos meses aseguró que laboralmente podría estar mejor. "Si me refiero a la televisión, creo que un gran proyecto está por venir, llevo mucho tiempo esperándolo y no pierdo la ilusión. Y si no me dan programas, me los voy a inventar yo", afirmó entre risas.