La impresionante actuación de Raquel Sánchez Silva en 'Tu cara me suena' que se ha viralizado antes de emitirse La presentadora ha acaparado todas las miradas en el preestreno del concurso interpretando a la cantante de Nebulossa

Cuando quedan apenas unas horas para el estreno de Tu cara me suena este viernes a las 22:00 horas, la actuación de Raquel Sánchez Silva ya se ha hecho viral. A través de la plataforma de Atresplayer, la cadena ha emitido el primer programa de esta nueva temporada y la presentadora de televisión ha acaparado todas las miradas con su interpretación de la canción de Nebulossa. Con una peluca rubia y vestida de negro, se ha metido en el papel de Mery Bas, la cantante del dúo alicantino, de una forma tan convincente que resulta difícil distinguirla del espectáculo original.

La nueva temporada del programa arranca con un nuevo elenco de concursantes que llegan dispuestos a coronarse como ganadores desde la primera hasta la última gala. Esta vez, Raquel Sánchez Silva se ha hecho viral siete días antes del lanzamiento en abierto del concurso de Antena 3 con su primer desafío: la imitación de Nebulossa, la representantes española en Eurovisión 2024. Su interpretación ha sorprendido tantísimo que los seguidores del certamen han convertido en viral, en apenas unas horas, a la presentadora, compartiendo fragmentos de su actuación, en el que que destacan, a parte de la caracterización, su timbre y proyección de voz.

Tras salir a la luz su actuación, las redes sociales se llenaron enseguida de mensajes alagando su gran trabajo interpretando la canción que representará a España en el próximo festival de Eurovisión. También hay quienes han apuntado que siguen "flipando" con la actuación e, incluso, quienes aseguran que "hace de Nebulossa mejor que la propia Nebulossa". De hecho, en el vídeo se puede ver a Àngel Llàcer y Carlos Latre con la boca abierta y sin salir de su asombro por la gran sorpresa que Raquel les estaba dando. Unos elogios que recuerdan a los que el año pasado encumbraron a Andrea Guasch cuando imitó a Chanel y su complicadísima coreografía de Slomo.

El estreno de Tu cara me suena

Este viernes 12 de abril se estrena la nueva temporada de Tu cara me suena. Nuevamente, Manel Fuentes será el maestro de ceremonias del popular talent show y en su particular ‘orquesta’ de jurados contará con Lolita, Chenoa, Carlos Latre y Ángel Yacer. Los nuevos concursantes tendrán que meterse en la piel de grandes estrellas de la canción para ofrecer una particular versión de sus éxitos musicales. Una nueva competición en la que los participantes volverán a luchar por un premio benéfico que donarán a la ONG que ellos decidan.

Entre los participantes se encuentra David Bustamanete, que desde su participación en la primera edición de Operación Triunfo, no ha dejado de aparecer en formatos; la citada Raquel Sánchez Silva; la cantante de origen finlandés, Conchita; Valeria Ros que se estrena como concursante de un talent después de haber participado en 2021 en Family Feud: La batalla de los famosos; Juanra Bonet, presentador y humorista al que conocimos con unas gafas oscuras en el mítico Caiga quien caiga; Raoul Vázquez, el extriunfito vuelve a un talent tras pobar suerte en La Voz; Miguel Lago, que está ligado a la cadena con su colaboración en Y Ahora Sonsoles; Supremme de Luxe, que regresa al programa en el que ya ha actuado como invitada en dos ocasiones; y Julia Medina, quien completa el casting del formato de Atresmedia sumándose así a la larga lista de triunfitos que han pasado por el programa producido por Gestmusic.

