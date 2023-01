¿Te acuerdas de los Bradford? Así era 'Con ocho basta', una serie inolvidable y marcada por la tragedia

Los amantes de la nostalgia televisiva se acuerdan perfectamente de ella y la tienen en un pedestal, aquella serie que a finales de los años 70 y principios de los 80 se convirtió en todo un icono para varias generaciones. Era Con ocho basta, la historia de una peculiar familia norteamericana de clase media compuesta por diez miembros y cuyo gran número de hijos daba precisamente título a la producción.

Fallece Adam Rich, el niño de 'Con ocho basta', a los 54 años

Llegó como la perfecta heredera de otra ficción más mítica aún si cabe que fue La tribu de los Brady, pero supo tener sello propio y cautivar a millones de telespectadores por todo el mundo. Hizo reír y llorar en masa durante casi un lustro a un público variopinto de diferentes edades, y es ahí posiblemente donde residía gran parte de su éxito. Su elenco de protagonistas lo formaban un amplio abanico de mayores y jóvenes, con los que cualquiera podía identificarse.

Eran Los Bradford, con el patriarca a la cabeza y su esposa, quienes habían creado un núcleo muy unido junto a su enorme grupo de sus descendientes. Residían en su casa ajardinada de Sacramento (California, EE.UU.) y por allí veíamos a Tom, el padre del clan interpretado por el reconocido actor Dick Van Patten. Periodista de profesión, era un personaje entrañable que rápidamente supo ganarse el corazón de la gente por su carácter afable y bonachón.

Su mujer, Joan, era ama de casa y se dedicaba principalmente al cuidado de los hijos. Así fue durante solo durante los primeros cuatro capítulos, puesto que nada hacía pensar entonces que una trágica pérdida marcaría la serie para siempre. La actriz Diana Hyland, quien daba vida a la madre de familia, fallecía a los 41 años de un cáncer de mama que le habían diagnosticado tiempo atrás y había vuelto a reproducirse.

La intérprete era en aquella época novia de John Travolta, después de trabajar juntos en la película El chico en la burbuja de plástico, y este la acompañó hasta sus últimos días. Tras su inesperado fallecimiento, Con ocho basta tuvo que recomponerse y seguir adelante con el fichaje de la actriz Betty Buckley, quien cubriría el hueco de la difunta en el papel primero de una maestra que daba clases particulares.

Cuando la serie volvió, Tom aparecía como viudo y la nueva incorporación sería la mujer que le haría levantar cabeza. No solo eso, sino que el personaje de Sandra Sue "Abby" Abbott terminaría siendo como una madre para toda la prole del protagonista e incluso se casaría con él. ¿Y quiénes eran los hijos? De mayor a menor, conocimos a David, Mary, Joanie, Susan, Nancy, Elizabeth, Tommy y Nicholas. Este último, el pequeño de la familia, fue encarnado por el actor Adam Rich, que tristemente fallecía el pasado fin de semana a los 54 años de edad.

Eight is Enough, que fue emitida por la cadena ABC entre el 15 de marzo de 1977 y el 29 de agosto de 1981, se basaba en la vida real del columnista Tom Braden. De hecho, escribió un libro con el mismo título pero difícilmente podía imaginar todo lo que daría de sí aquella obra autobiográfica. Como tampoco nadie pensó que tras acabar la serie se llegara a hablar de 'La maldición de los Bradford', por las fatalidades ocurridas a buena parte de su elenco en temas de enfermedades, adicciones, pobreza o simplemente caídas en desgracia.

