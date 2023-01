Fallece Adam Rich, el niño de 'Con ocho basta', a los 54 años

Llegó a ser considerado en su momento como "el hermano pequeño de América", por lo que hoy no son pocos los que recuerdan o lloran su pérdida. Adam Rich, el actor que interpretó al hijo menor de la familia Bradford en la mítica serie Con ocho basta, ha fallecido a los 54 años de edad. El cuerpo sin vida del que fue niño prodigio de la televisión fue hallado el pasado sábado en su casa de Brentwood, barrio al oeste de Los Ángeles (California, EE.UU.)

Todavía se investigan las causas del deceso aunque se descarta cualquier móvil criminal, según fuentes policiales que recoge TMZ. Adam Rich saltó a la fama con tan solo ocho años gracias a su personaje de Nicholas en el exitoso drama de ABC emitidos de 1977 a 1981. La actriz Betty Buckley, su madre en la recordada ficción, ha expresado su tristeza tras conocer la noticia y elogiaba la figura de su compañero y "buen amigo", ha dicho, definiéndolo como un "ser de luz".

"Lo adoraba y me encantaba trabajar con él", ha comentado la intérprete al mismo tiempo que compartía imágenes de la teleserie de ambos juntos en un columpio, a caballo y abrazándole mientras dormía. "Era tan dulce, divertido y natural. Nos dio muchas alegría a todos nosotros y al público", añadía. Además de Eight is enough, por la que también hizo dos películas para televisión, Adam tuvo apariciones episódicas en otras producciones icónicas como Vacaciones en el mar o Los vigilantes de la playa.

Asimismo, protagonizó la serie Code Red (1981-82) y puso su voz al personaje de Presto the Magician en Dragones y Mazmorras (1983-1985). Aunque su carrera no fue especialmente prolífica tras caer en el olvido, también participó en The Six Million Dollar Man, Chips, Silver Spoons y, lo más reciente, como Crocodile Dundee en Reel Comedy.

Danny Deraney, representante de Adam Rich, lo ha definido tras su muerte como un "tipo maravilloso, amable, generoso y un guerrero en la lucha contra las enfermedades mentales", señalaba. Explica que el actor sufría un tipo de depresión y había probado sin éxito curas experimentales a lo largo de los años. "Era desinteresado y siempre cuidaba a los que le importaban, por eso hay muchas personas que crecieron con él y hoy se sienten realmente apenadas", ha subrayado Deraney.

La vida de su representado después del estrellato fue como tantas otras en su misma posición, una carrera prometedora que acabó descarrilando por las drogas, el alcohol y sus enfrentamientos con la ley. De hecho, fue arrestado en 2002 después de casi chocar su coche contra una patrulla policial y en 1991 por intentar entrar a una farmacia cerrada.

Rich habló precisamente sobre su salud mental y señalaba que había estado sobrio durante siete años, contó en su perfil público. Recordó sus "detenciones, la rehabilitación, las sobredosis e innumerables desintoxicaciones y recaídas", a la vez que animaba a sus seguidores a que nunca se rindan si alguno sufría un problema similar. "El mero hecho de que algunas personas nos consideren débiles o faltos de voluntad es irrisorio… ¡porque es todo lo contrario! Se necesita una persona muy, muy fuerte para combatir esto", sentenciaba.