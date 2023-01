El mensaje de Elena Huelva en unos días ‘muy difíciles’

Tras su último ingreso hospitalario, Elena Huelva (20) ha podido pasar la Navidad junto a su familia. La joven influencer despedía el 2022 con un mensaje cargado de la fuerza y el optimismo que le caracterizan. Sin embargo, en los primeros días del 2023 ha sufrido una recaída de su enfermedad. "Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un gran susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados, cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos siempre", escribía junto a una fotografía de sus manos entrelazadas a la de su madre y su hermana mayor, Emi (26).

A los pocos minutos la publicación se ha llenado de muestras de cariño de su amplía comunidad de seguidores, ya que con su valiente testimonio Elena ha logrado ganarse un lugar especial en el corazón de muchas personas, algunas de ellas tan conocidas como Sara Carbonero o Aitana, que han pasado a ser sus grandes amigas. Uno de los mensajes más emotivos lo ha recibido de parte de Ana Obregón. "Mi princesa guerrera, conocerte y estar a tu lado, hablar contigo, con tu ángel de hermana, con tu madre ha sido lo mejor que me ha pasado en el año 2022. Has venido a esta vida como mi hijo y muchas otras jóvenes...A darnos una lección de vida infinita. Sabes que te quiero muchísimo. Has ganado, mi princesa. Tus ganas ganarán siempre".

Elena Huelva tenía tan solo 16 años cuando le diagnosticaron un sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer infantil que suele aparecer en los huesos o en el tejido blando que los rodea. A principios del mes de diciembre, la influencer comunicaba en sus perfiles sociales una triste noticia: su enfermedad se había extendido a la tráquea. "Es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más".

Un diagnóstico negativo que ha afrontado con temple y sin dejar atrás su labor de dar visibilidad a su enfermedad para crear conciencia y ayudar a la investigación. Precisamente, para recaudar fondos ha colaborado con una iniciativa de juguetes solidarios. Además, el pasado mes de marzo, publicó el libro Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente. En él narra en primera persona su experiencia con el tratamiento y su forma personal de convivir con la enfermedad. "Creo que todos deberíamos de vivir el presente, de aprovechar cada momento, cada segundo. Ojalá mi historia ayude a mucha gente a superar sus miedos', declaraba en una entrevista a ¡HOLA!

