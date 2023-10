Emi Huelva presenta emocionada un libro homenaje a su hermana arropada por sus padres y Toñi Moreno

Nueve meses después de su fallecimiento a los 20 años, la luz de Elena Huelva sigue brillando. Su huella es imborrable, al igual que la lección de vida que dio, que se ha convertido en el leitmotiv de su hermana. Para Emi, el dolor por haber perdido a su mitad es más intenso según pasa el tiempo, pero no ha fallado en su promesa de seguir adelante y continuar transmitiendo el mensaje vitalista de la influencer. Con este firme objetivo acaba de lanzar su primer libro, Todo lo que ganamos. ¿Y si después es nunca?, que ha presentado en su Sevilla natal arropada por sus padres, Manuel Huelva y Emilia Palomo, y con Toñi Moreno como maestra de ceremonias.

A través de las páginas, que comienzan con el prólogo de Sara Carbonero, Emi habla en primera persona y a corazón abierto sobre el duelo y su experiencia personal, que es también la de su hermana. Reconoce que ponerse frente a las hojas en blanco para plasmar su testimonio (comenzó en febrero) y hacer este homenaje tan íntimo ha sido una montaña rusa en la que ha reído, se ha emocionado y ha recordado, pero a la vez ha supuesto un proceso terapéutico. Cuando las fuerzas le fallaban, Elena se las ha mandado y le ha vuelto a recordar un poderoso aprendizaje: "lo único que está en nuestra mano es la actitud".

Cuando supo que las cosas no iban bien, fue la propia Elena quien pidió a su hermana mayor, con la que dio la demostración del amor más puro y verdadero, que terminara de contar su historia. Le propuso hacer un relato partiendo del punto en el que ella dejó su libro, Mis ganas, ganan. Nadie nos ha prometido un mañana. Vive el presente, que fue un éxito de ventas. En consonancia con su carácter arrollador, su generosidad, la alegría infinita y esa energía que irradiaba incluso en los momentos más difíciles, no quería que fuera un relato triste. Porque aunque el desenlace no fue el esperado, es imposible no esbozar una sonrisa al nombrarla. Y Emi, que movía cielo y tierra para hacerla feliz, ha cumplido una vez más con su deseo en esta publicación con la que sigue creando recuerdos bonitos.

Un documental con participación de rostros conocidos

El brillo de Elena se puede ver a través de los ojos de Emi, que sabe lo importante que es disfrutar cada día y valora el presente. La menor de las Huelva tenía claro que tenemos que ser más fuertes que nuestros miedos, y su hermana desde luego lo es. Por eso se esfuerza en dar visibilidad al importante legado de la influencer mediante el libro y otro emocionante proyecto que acaba de arrancar: un documental. La producción comenzó sus grabaciones en septiembre y participan muchos rostros conocidos que admiraban y querían a Elena. Cabe recordar que se hizo muy conocida a través de las redes sociales al visibilizar el Sarcoma de Ewing que padecía, pero el contacto fue estrechándose y por ejemplo Sara Carbonero y Almudena Navalón reconocen que la joven les cambió su forma de ver la vida.