Hablamos con los reyes de la belleza de nuestro país, protagonistas de un posado navideño

Los últimos doce meses han marcado un antes y un después en la vida de Alicia Flaubel, Miss Universo Spain 2022; Daniel Lorente, Mïster International Spain 2022; Paula Pérez, Miss Mundo España 2022, y Julianna Ro, Miss International Spain. Los cuatro han recogido los frutos de su esfuerzo al lograr convertirse en las personas más bellas de nuestro país. Con la mirada puesta en el futuro, repleto de citas importantes para ellos en el mundo de la moda, y dispuestos a disfrutar del tiempo restante de su reinado, protagonizan un bello posado navideño para ¡HOLA! en el que hacen un balance de su experiencia y cómo están viviendo estas fechas navideñas.

Alicia Faubel se hizo el pasado mes de octubre con la ansiada corona de Miss Universo Spain 2022. A sus 25 años, esta joven natural de Alicante tiene las ideas muy claras y con enorme alegría e ilusión buscará revalidar su título de manera internacional el próximo 14 de enero en Nueva Orleans (Estados Unidos). Sin perder de objetivo su meta principal, la modelo disfruta de unas merecidas vacaciones de Navidad. Posando con este bonito vestido en tonos champán y sin perder la sonrisa cuenta a ¡HOLA! cuál es el balance que hace de este año al que decimos adiós y sus deseos para 2023.

¿Qué balance haces de este año 2022?

El balance ha sido muy positivo. El mundo de los concursos de belleza era algo totalmente desconocido para mí y con toda la preparación que tuve para el nacional y luego estos últimos meses del año, ya habiendo ganado el título, ha hecho que me sorprenda para bien tanto de la imagen de los concursos como de la preparación para los mismos, porque el desarrollo personal y enriquecimiento que te aporta es incalculable. No es válido para otro concurso, sino ya para toda tu vida.

¿Cómo ha cambiado tu vida estos meses después de ganar el concurso?

Me he convertido en una persona mucho más organizada y disciplinada que antes, ya solo por el cumplimiento de horarios en todo lo que tengo que hacer dentro de la agenda de mi reinado. He aprendido a manejar mejor mis tiempos y a lidiar con las críticas por tratarse de una marca de carácter público.

¿Qué aprendizaje te está dejando tu reinado y las labores sociales que estás haciendo en él?

Las labores sociales me han ayudado a compartir mi felicidad, a aprender a hacer feliz a otros y a valorar las cosas que tengo. Cada sonrisa que consigo, me suma al alma y al corazón.

¿Cómo afrontas las citas internacionales que te esperan?

Creo que tengo que mantenerme tranquila y enfocada con todo el mes de enero que se me presenta. Desde el 4 al 14 de enero estaré en Nueva Orleans representando a España en Miss Universo y para mi es toda una responsabilidad y un honor.

Además de ganar tu título, ¿qué es lo que más te ha gustado de este 2022?

Del 2022 lo que más me ha gustado ha sido una consecuencia del hecho en sí de haber ganado, que ha sido el poder conocerme a mí misma, conocer aspectos de mi que desconocía, trabajar en los proyectos sociales, desarrollar las relaciones públicas y tener la oportunidad de trabajar con todas las personas con las que he trabajado desde que he ganado.

¿Cómo estás pasando estas fechas tan señaladas?

Desafortunadamente, no estoy celebrándolo de una manera en particular. Me encantaría poder estar con mi familia pero siempre quedarán las próximas Navidades. La fecha de Miss Universo está tan cerca que estoy muy enfocada en ello.

¿Hay alguna tradición navideña que te haga especial ilusión?

Por lo general, lo que más me gusta es la tradición de las uvas en familia pero por desgracia este año no voy a poder hacerlo.

A punto de cambiar de año, ¿te has hecho algún propósito para este 2023?

Mi propósito para el nuevo año es poder mantenerme igual de enfocada que en 2022 y seguir por el mismo camino, centrada.

¿Qué regalo o deseo le pides a los Reyes Magos?

Les pido salud para mi familia, felicidad para todos y paz interior.

¿Cuáles son tus proyectos, tanto laborales como profesionales, para los próximos 12 meses?

Por ahora, quiero llegar a Estados Unidos, disfrutar de mi experiencia en Miss Universo dando el cien por cien de mi y dependiendo del resultado, pues veré cómo enfoco el año. Tengo claro que a largo plazo tengo en mente desarrollar un proyecto empresarial personal.

A sus 20 años, Daniel Lorente no imaginaba que alcanzaría el sueño de convertirse en Míster International Spain 2022. El modelo murciano ha sido nombrado el hombre más guapo del país, como recompensa a muchos años de duro trabajo en la sacrificada industria de la moda. Una pasión que combina con sus estudios de ingeniería mecánica y que le ha supuesto un gran aprendizaje, tanto en lo personal como en lo profesional. Con mucho camino por recorrer el joven se siente feliz y agradecido al 2022 por todo lo que le ha regalado y afronta con ganas los retos que el 2023 le tiene preparado.

¿Qué balance haces de este año 2022?

Este año 2022 ha sido un año inolvidable porque fui al certamen Mister Internacional España para representar a la Región de Murcia y viví una experiencia única e increíble con todos los compañeros de las demás comunidades autónomas.

¿Cómo ha cambiado tu vida estos meses después de ganar el concurso?

Sigo siendo el mismo chico normal que va a la universidad a estudiar y lo compagino con los proyectos que me están ofreciendo.

¿Qué aprendizaje te está dejando tu reinado y las labores sociales que estás haciendo en él?

He tenido la oportunidad de conocer labores sociales que están haciendo muchas asociaciones y fundaciones por los más desprotegidos y me han hecho ver el mundo de otra forma.

¿Cómo afrontas las citas internacionales que te esperan?

Con mucha ilusión por representar a nuestro país y con ganas de darlo todo para llevar a España por todos los rincones del mundo.

Además de ganar tu título, ¿qué es lo que más te ha gustado de este 2022?

Vivir la maravillosa experiencia con mis compañeros en el certamen, además de hacer buenos amigos y aprender bastante trabajando como modelo .

¿Cómo estás pasando estas fechas tan señaladas?

Las navidades las paso disfrutando mucho con mi familia y amigos y apreciando el tiempo que paso con ellos.

¿Hay alguna tradición navideña que te haga especial ilusión?

Me encantan las comidas navideñas con toda mi familia y el tardeo en Nochebuena y Nochevieja en Murcia con mis amigos.

A punto de cambiar de año, ¿te has hecho algún propósito para este 2023?

Seguir aprendiendo y crecer como persona.

¿Qué regalo o deseo le pides a los Reyes Magos?

Principalmente que toda mi familia y amigos tenga salud y, a nivel profesional, deseo hacer pasarelas y trabajar con grandes marcas.

¿Cuáles son tus proyectos, tanto laborales como profesionales, para los próximos 12 meses?

Afrontaré con entusiasmo todos los proyectos que me propongan y los seguiré compaginando con mis estudios universitarios.

Por su parte, Paula Pérez, Miss Mundo España 2022, sigue compaginando sus labores en las pasarelas con su carrera cómo médico residente. Disfruta de las pequeñas cosas bellas de la vida, como el baile y la pintura, mientras desarrolla su faceta más solidaria como colaboradora activa en la Fundación Pequeño Deseo, por lo que la época navideña, cargada de bondad y buenas acciones, cobra un significado todavía más especial para ella. Sin perder el foco en sus objetivos, la modelo de Castellón nos narra cómo está viviendo estas fechas tan señaladas y cómo se prepara para lograr sus próximos objetivos, tanto en lo referido a lo profesional, como en lo personal.

¿Qué balance haces de este año 2022?

Estoy muy agradecida al 2022 por todo lo que me ha enseñado y cambiado. Siento que he cumplido sueños y crecido mucho como persona.

¿Cómo ha cambiado tu vida estos meses después de ganar el concurso?

2022 estuvo lleno de nuevos comienzos y repentinos cambios profesionales a raíz de la coronación. Estoy feliz al poder compaginar de nuevas maneras mi labor como médico e implicaciones humanitarias con el modelaje y la preparación del Miss Mundo.

¿Qué aprendizaje te está dejando tu reinado y las labores sociales que estás haciendo en él?

Desde hace un año, colaboro con Fundación Pequeño Deseo y Asociación Kuki, acompañando anímicamente a niños enfermos. Pronto iniciaré charlas de prevención del bullying en colegios. Asimismo, preocupada por la salud mental de la población general, procuro realizar labor de difusión en redes sociales sobre importancia de la prevención del suicidio y los hábitos saludables.

Aprendo, como también lo hago como médico, que si falta la salud... Absolutamente todo pasa a un segundo plano en cuanto importancia. Vida tenemos una y hay que cuidarla y mantener viva la llama. Para ello, debemos rodearnos siempre de gente empática que desee nuestra felicidad y debemos luchar por encontrar el lugar en el mundo que verdaderamente nos haga feliz, aunque suponga tener que renunciar, sacrificar y dejar de lado ciertos caminos. El reinado de Miss Mundo España me corrobora que no es mejor reina la más guapa ni la que mejores vestidos o adornos tenga, si no la mas humana y compasiva, con valores y ganas de ayudar.

¿Cómo afrontas las citas internacionales que te esperan?

Las afronto con muchas ganas e ilusión. Representare con fuerza y entusiasmo a España en el Miss Mundo internacional, en el cual el lema es “Belleza con propósito”. En estos momentos, me estoy encargando de los muchos preparativos que ello conlleva; proyecto social, preparación física, prueba de talento, trajes, desfile, oratoria, etc.

Además de ganar tu título, ¿qué es lo que más te ha gustado de este 2022?

Me ha gustado el poder tomarme tiempo para explorar nuevas facetas propias; he comenzado a estudiar un nuevo máster... He conocido a gente nueva maravillosa, he pasado muchos días en Madrid para trabajar de modelo o disfrutar de cursos de interpretación, eventos, premieres... Me he dedicado más a mis voluntariados y a mi familia. Tengo una vida cambiante, impredecible y mágica, con oportunidades que puedo disfrutar ahora sobre todo!

¿Cómo estás pasando estas fechas tan señaladas?

Disfrutando al máximo de mis seres queridos y haciendo sustituciones en centros de salud, voluntariados solidarios y trabajos de modelo. ¡Lo que me hace feliz vamos!

¿Hay alguna tradición navideña que te haga especial ilusión?

Siempre me hará ilusión el momento de abrir los regalos la mañana del 25. El año pasado pasé la nochebuena de guardia en el hospital y al despertar en aquella cama de sábanas usadas en un cuartucho, me sentí un poco triste y sola. Para mí Nochebuena o Navidad son siempre una gran ocasión para reunirse con la familia en paz y eso es una gran fortuna.

A punto de cambiar de año, ¿te has hecho algún propósito para este 2023?

Me propongo seguir trabajando en lo mejor que llevo dentro

¿Qué regalo o deseo le pides a los Reyes Magos?

Siempre salud y felicidad para mi familia.

¿Cuáles son tus proyectos, tanto laborales como profesionales, para los próximos 12 meses?

En estos meses me estoy enfocando en preparar el certamen internacional y continuando mi formación y trabajo como médico. Tengo en mente comenzar a trazar proyectos emprendedores y creativos en el próximo año.

Prácticamente recién aterrizada de Japón, Julianna Ro nos relata sus aventuras en el certamen de Miss International 2022. Una experiencia intensa y llena de emociones en la que ha podido conocer de cerca la cultura nipona y aprender la mano de sus compañeras y amigas de profesional, trayendo consigo alguna que otra amiga en la experiencia. Días llenos de emociones, de lo que toca descansar y recuperarse en la mejor de las compañías posible: la familia. Además, tiene numerosos proyectos que espera poder llevar a cabo en los próximos doce meses.

¿Qué balance haces de este año 2022?

Nunca sabes lo que va a pasar al día siguiente, es imposible controlarlo todo. Exprime y disfruta cada día y cada experiencia, vive.

¿Cómo ha cambiado tu vida estos meses después de ganar el concurso?

Después de ganar el nacional, mi vida, sobre todo, ha consistido en viajes constantes. Centré estos meses en la preparación para el internacional y trabajando como modelo cuando me quedaba algún hueco.

¿Qué aprendizaje te está dejando tu reinado y las labores sociales que estás haciendo en él?

Ganar Miss Internacional España ha sido el mejor de regalo del año. Es la plataforma perfecta para dar voz a aquellos que no la tienen. He pasado de ser Julianna Ro a Miss Internacional España, y eso es un gran cambio. He tenido muchas más herramientas y oportunidades para ayudar a la fundación El Gancho Infantil, con la que llevo años colaborando, y su proyecto de Tu Casa Azul en Sevilla.

¿Cómo afrontas las citas internacionales que te esperan?

Con los brazos abiertos a todas las oportunidades que vengan, con ganas e ilusión. ¡Preparada para demostrar mi valía!

Además de ganar tu título, ¿qué es lo que más te ha gustado de este 2022?

La experiencia de vivir un certamen internacional me ha dado la oportunidad de conocer personas maravillosas por todo el mundo, hermanas que tendré para siempre. ¡Ahora tengo que visitar muchísimos países! Pero no me puedo olvidar del nacimiento de mi sobrina, lo más bonito de mi 2022.

¿Cómo estás pasando estas fechas tan señaladas?

¡Comiendo! Ha sido llegar de Japón y solo querer pasar tiempo con mi familia, disfrutando de las fiestas y comiendo, comiendo mucho.

¿Hay alguna tradición navideña que te haga especial ilusión?

Mi día favorito es el día de Reyes. Es el día más mágico del año y me encanta ver la ilusión de todos mis seres queridos.

A punto de cambiar de año, ¿te has hecho algún propósito para este 2023?

Ser feliz, suena típico pero es así. Estoy en un punto de mi vida en el que me siento muy segura de mí misma. Este 2023 toca plantearse nuevos objetivos, por ejemplo me encantaría trabajar en televisión. Es un reto grande, pero habrá que intentarlo.

¿Qué regalo o deseo le pides a los Reyes Magos?

Le pido salud y felicidad. Quiero poder disfrutar de los míos sin tanto estrés, estando más presente.

¿Cuáles son tus proyectos, tanto laborales como profesionales, para los próximos 12 meses?

En cuanto a nivel profesional, seguiré trabajando como modelo y además, como os comenté, me encantaría trabajar en televisión. Sería el trabajo de mis sueños. A nivel personal, toca organizar el día más importante del 2024, mi boda con mi novio ¡por fin!