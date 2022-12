Ana Terradillos habla como nunca de su pareja, el galerista de arte Jorge Alcolea

Ana Terradillos se ganó el cariño de la audiencia tras sustituir a Ana Rosa Quintana en su baja por enfermedad. La periodista vasca, de 48 años, le está muy agradecida a la reina de las mañanas por darle esa gran oportunidad. A partir de entonces se convirtió en una de las caras más conocidas de Mediaset y tomó las riendas en septiembre del programa Cuatro al día, sustituyendo a Joaquín Prat, que pasó a ser el conductor de Ya es mediodía. La presentadora de San Sebastián disfruta de su gran pasión que es el periodismo en su programa que analiza los asuntos económicos y sociales que más incertidumbre están provocando en los ciudadanos.

La periodista siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos, pero ha hecho una excepción para hablar sobre el hombre con el que comparte la vida. Se llama Jorge Alcolea y se refiere a él como "su marido", ya que a pesar de no estar casados es como si lo estuvieran. Es una persona ajena a su mundo, pero a la que le encanta el periodismo y uno de los mayores apoyos de la presentadora. "Es galerista de arte, una persona a la que le encanta el mundo del periodismo. Está muy orgulloso de lo que hago, y yo de lo que hace él", señala en una entrevista para Diez minutos en la que se muestra muy enamorada.

"Es un apoyo fundamental en momentos complicados. Me ayuda mucho y estoy muy contenta con él", se sincera sobre su vida sentimental como nunca antes lo había hecho. "Es de Barcelona, trabaja aquí y vivimos juntos", añade. Jorge Alcolea es un empresario dedicado al mundo del arte y propietario de una de las galerías más prestigio de Barcelona, la denominada Galería Nonell, que pertenecía a su familia, los anticuarios Alfonso Alcolea y Teresa Albero.

El oro gran amor de Ana Terradillos es Trufa, una perrita que adoptó Jorge y ambos la tratan como a una niña. En uno de sus programas contó como anécdota el miedo que le da a su mascota el robot aspirador. "Me tiene frita. Mi chico está todo el día con el robot y hace un poquito de ruido y a mi perrita le da mucho miedo", señalaba lanzandole entre risas una advertencia a su pareja. Terradillos explicó que el robot se había comido el cable de su cargador del móvil y, en principio, la periodista creyó que había sido su mascota: "Pensé que había sido la perra. ¡Pues no, fue el robot!”, comentó, aunque no pudo dejar de admitir lo bien que cumple su cometido: "Aunque no sabes cómo limpia el robot, ojo”.

